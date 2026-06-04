Guillermo Ferrufino, condenado por corrupción, protagoniza video del Plan Libertad en Ancón

Los trabajos son ejecutados en conjunto con el Plan Libertad , una iniciativa impulsada por el Ministerio de Gobierno que promueve la participación de personas privadas de libertad en labores comunitarias, educativas y de resocialización que tiene como fin reducir las penas.

La Junta Comunal de Ancón difundió un video en el que se observa a un grupo de personas privadas de libertad realizando labores comunitarias como parte del Plan Libertad del Ministerio de Gobierno (Mingob), una iniciativa que busca promover la resocialización, la reinserción social y la reducción de penas mediante el trabajo comunitario y la capacitación.

Guillermo Ferrufino, condenado a 10 años de prisión por los delitos de enriquecimiento injustificado y corrupción de servidores públicos, es la cara principal del video promocional.

"De espacios descuidados a áreas recuperadas, así seguimos transformando Pedro Miguel junto al plan libertad del Ministerio de Gobierno y Justicia", dice Ferrufino en la introducción del video en el que se le ve vistiendo gorra, lentes oscuros, suéter azul con el logo del plan y pantalón táctico.

En el material audiovisual, se muestran labores de limpieza, recolección de material orgánico y mantenimiento de áreas verdes en los alrededores del Centro de Orientación Infantil y Familiar (COIF) de Pedro Miguel.

"Seguimos avanzando en la recuperación y mejoramiento de nuestros espacios comunitarios", señala la publicación.

Según la entidad, estas jornadas buscan contribuir a la recuperación y creación de entornos más seguros, ordenados y agradables para niños, familias y residentes del sector.

La Junta Comunal indicó que las acciones forman parte de un esfuerzo continuo para fortalecer el bienestar comunitario y promover espacios públicos en mejores condiciones para la población.

Los trabajos son ejecutados en conjunto con el Plan Libertad, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Gobierno (Mingob) que promueve la participación de personas privadas de libertad en labores comunitarias, educativas y de resocialización.

"Porque cuando recuperamos nuestros espacios también fortalecemos nuestra comunidad, juntos podemos..." "Continuará", finaliza Ferrufino el video.

¿Qué es el Plan Libertad?

El Plan Libertad busca transformar el sistema penitenciario panameño mediante programas de trabajo comunitario, educación y capacitación técnica.

Los participantes son personas privadas de libertad que han sido previamente evaluadas y autorizadas para realizar labores de mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos.

Entre los principales objetivos del programa se encuentran:

Reducir la reincidencia delictiva.

Promover la resocialización a través del trabajo digno.

Brindar capacitación técnica y oportunidades de reinserción social.

Contribuir al mejoramiento de comunidades y espacios públicos.

Asimismo, el programa contempla beneficios penitenciarios para quienes cumplan satisfactoriamente las distintas fases de resocialización y trabajo, incluyendo la posibilidad de obtener reducciones en sus condenas, conforme a lo que establece el Código Penal en su artículo 58. Se reconoce un día de prisión menos por dos días de trabajo, 8 horas cada uno.

El Juez de Cumplimiento, previa evaluación de la Junta Técnica Penitenciaria, reconocerá adicionalmente a favor del sentenciado un día de prisión por cada dos días de trabajo, estudio o participación como instructor. Cuando se trate de delitos sancionados con penas de prisión mayores de cinco años, este beneficio solo se podrá aplicar a quienes hayan cumplido la tercera parte de la pena." se lee en el Código Penal.

Ferrufino cumple condena desde octubre del 2024, cuando se entregó a las autoridades tras permanecer dos años prófugo de la justicia, y previamente, desde el año 2015 permaneció 20 meses bajo detención provisional, habiendo cumplido hasta ahora cerca de 40 meses de cárcel.

Su esposa Milena Vallarino, quien también fue condenada a 6 años de prisión por enriquecimiento injustificado, recibió el beneficio de reducción de pena el 8 de enero del 2026, habiendo cumplido solamente 1 año y 2 meses de prisión.