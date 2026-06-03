Estos son los 62 evadidos de la cárcel La Joyita que siguen prófugos

Las autoridades han ofrecido una recompensa de B/.500.00 por información que permita la ubicación y recaptura de cada uno de los prófugos.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional mantiene la búsqueda de 62 privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio, luego de una redistribución de reclusos realizada por el Ministerio de Gobierno que derivó en un motín dentro del penal.

Las autoridades han ofrecido una recompensa de B/.500.00 por información que permita la ubicación y recaptura de cada uno de los prófugos. Asimismo, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a este propósito.

Los evadidos son:

Gerardo Sheck Sagel – Delitos de homicidio y posesión ilícita de armas de fuego. Recompensa: B/.500.00 .

– Delitos de homicidio y posesión ilícita de armas de fuego. Recompensa: . Xavier Morales Gallardo – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de violencia de género. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de violencia de género. Recompensa: . Ángel Javier Cárdenas de Gracia – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad posesión ilícita de armas de fuego. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad posesión ilícita de armas de fuego. Recompensa: . Richard Darinel Rivera Hinestroza – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad delitos relacionados con drogas. Recompensa: . Edwin Daniel Ureña Martínez – Delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, modalidad de violencia doméstica. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, modalidad de violencia doméstica. Recompensa: . Irving Xavier Rodríguez Rivas – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad pandillerismo. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad pandillerismo. Recompensa: . Raúl Eduardo Santos Montero – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad posesión ilícita de armas de fuego. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad posesión ilícita de armas de fuego. Recompensa: . Joshua Darío Hurtado Stanziola – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: . Jaime Antuani Panay – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.

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Benedicto Mendoza Mendoza – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio doloso. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio doloso. Recompensa: . José Alberto Cortés Olivero – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad delitos relacionados con drogas. Recompensa: . Esteban Córdoba Salado – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: . Aldair Isaac Guerrero Rivas – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad relacionada con drogas. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad relacionada con drogas. Recompensa: . Harmodio Joel Jonah Parks – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad delitos relacionados con drogas. Recompensa: . Carlos Edwin Castillo Macías – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo. Recompensa: . Simón González – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad posesión ilícita de arma de fuego. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad posesión ilícita de arma de fuego. Recompensa: . Walter Degaiza Barrigón – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad tráfico de drogas. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad tráfico de drogas. Recompensa: . Edgardo Addiel Guillén – Delito contra la vida e integridad personal en modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la vida e integridad personal en modalidad de homicidio. Recompensa: . Ricardo Guarín Díaz – Delito contra el patrimonio económico en modalidad de robo. Recompensa: B/.500.00.

Joel Abad Raphael – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de pandillerismo. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de pandillerismo. Recompensa: . Fernando Valdez Santos – Delito contra la libertad e integridad sexual, modalidad de violación. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la libertad e integridad sexual, modalidad de violación. Recompensa: . Anthony Johnny Torres Asprilla – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: . Alexis Vergara Moya – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de tentativa de homicidio. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de tentativa de homicidio. Recompensa: . Víctor Antonio Prado Luna – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: . Hernán Hinestroza López – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: . José Luis Rebolledo Leudo – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de pandillerismo. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de pandillerismo. Recompensa: . Osmir Oscar Batista Aripe – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo agravado. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo agravado. Recompensa: . Jostin Alexander Rivera Martínez – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: . Carlos Ritter Pinzón Mendieta – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.

Angelo Solís Sánchez – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de hurto. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra el patrimonio económico, modalidad de hurto. Recompensa: . Manuel Rodríguez Hernández – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: . Edwin González Córdoba – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: . Carlos Alfonso Villar Meneses – Delito contra la libertad e integridad sexual, modalidad de violación. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la libertad e integridad sexual, modalidad de violación. Recompensa: . Ricardo Tomás Alcide Attes – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: . Jonathan Anel Castillo Lezcano – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de hurto. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra el patrimonio económico, modalidad de hurto. Recompensa: . Luis Pino Araúz – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: . Ricardo Raúl Rodríguez Córdoba – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: . Enrique Cunanpio Negria – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: . Maykol Fernando Villarreal Pérez – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.

Yonier Steven Ceballos Rivas – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: . Johmar Abdul Barahona – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de hurto. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra el patrimonio económico, modalidad de hurto. Recompensa: . Héctor Eliecer Cárdenas de Gracia – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo agravado. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo agravado. Recompensa: . José Nicolás López Algandona – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: . José Antonio Cochez Catuy – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo. Recompensa: . Ramón Manuel Castillo Andrade – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: . Daniel Enrique Padilla Lasso – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: . Elvin Menbache Negria – Delito contra la libertad e integridad sexual, modalidad de violación. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la libertad e integridad sexual, modalidad de violación. Recompensa: . Franks Rommel Falcón – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.

Josué O'Donal González – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de posesión ilícita de armas de fuego. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de posesión ilícita de armas de fuego. Recompensa: . Jahir Iván Araúz Caesar – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo. Recompensa: . José Miguel Castillo de León – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: . Edwin Orlando Pineda Rodríguez – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de tráfico internacional de drogas. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de tráfico internacional de drogas. Recompensa: . Eric Alberto Palma Guardia – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo. Recompensa: . Armando Videl Bayard García – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de hurto. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra el patrimonio económico, modalidad de hurto. Recompensa: . José Leonardo Cajiga Cuesta – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo con arma de fuego. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo con arma de fuego. Recompensa: . Nerso Berrugate Bacorizo – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: . Emilio Bustamante – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: . Jorge Alberto Martínez Lorenzo – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de violencia de género. Recompensa: B/.500.00.

Rubén Eliseo Baloy Palma – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: . Ricardo Cabrera Conde – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00 .

– Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: . Cristóbal Antonio Paz – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.

La Policía Nacional reiteró que cualquier información que contribuya a la ubicación de estas personas puede ser comunicada de manera confidencial a través de la línea 104, los teléfonos 524-2514 y 511-9081, o en el puesto policial más cercano.

Los delitos de los evadidos son los siguientes: