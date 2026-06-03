Estos son los 62 evadidos de la cárcel La Joyita que siguen prófugos
Las autoridades han ofrecido una recompensa de B/.500.00 por información que permita la ubicación y recaptura de cada uno de los prófugos.
Ciudad de Panamá/La Policía Nacional mantiene la búsqueda de 62 privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio, luego de una redistribución de reclusos realizada por el Ministerio de Gobierno que derivó en un motín dentro del penal.
Las autoridades han ofrecido una recompensa de B/.500.00 por información que permita la ubicación y recaptura de cada uno de los prófugos. Asimismo, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a este propósito.
Los evadidos son:
- Gerardo Sheck Sagel – Delitos de homicidio y posesión ilícita de armas de fuego. Recompensa: B/.500.00.
- Xavier Morales Gallardo – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de violencia de género. Recompensa: B/.500.00.
- Ángel Javier Cárdenas de Gracia – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad posesión ilícita de armas de fuego. Recompensa: B/.500.00.
- Richard Darinel Rivera Hinestroza – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
- Edwin Daniel Ureña Martínez – Delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, modalidad de violencia doméstica. Recompensa: B/.500.00.
- Irving Xavier Rodríguez Rivas – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad pandillerismo. Recompensa: B/.500.00.
- Raúl Eduardo Santos Montero – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad posesión ilícita de armas de fuego. Recompensa: B/.500.00.
- Joshua Darío Hurtado Stanziola – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
- Jaime Antuani Panay – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
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- Benedicto Mendoza Mendoza – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio doloso. Recompensa: B/.500.00.
- José Alberto Cortés Olivero – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
- Esteban Córdoba Salado – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
- Aldair Isaac Guerrero Rivas – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad relacionada con drogas. Recompensa: B/.500.00.
- Harmodio Joel Jonah Parks – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
- Carlos Edwin Castillo Macías – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo. Recompensa: B/.500.00.
- Simón González – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad posesión ilícita de arma de fuego. Recompensa: B/.500.00.
- Walter Degaiza Barrigón – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad tráfico de drogas. Recompensa: B/.500.00.
- Edgardo Addiel Guillén – Delito contra la vida e integridad personal en modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
- Ricardo Guarín Díaz – Delito contra el patrimonio económico en modalidad de robo. Recompensa: B/.500.00.
- Joel Abad Raphael – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de pandillerismo. Recompensa: B/.500.00.
- Fernando Valdez Santos – Delito contra la libertad e integridad sexual, modalidad de violación. Recompensa: B/.500.00.
- Anthony Johnny Torres Asprilla – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
- Alexis Vergara Moya – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de tentativa de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
- Víctor Antonio Prado Luna – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
- Hernán Hinestroza López – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
- José Luis Rebolledo Leudo – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de pandillerismo. Recompensa: B/.500.00.
- Osmir Oscar Batista Aripe – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo agravado. Recompensa: B/.500.00.
- Jostin Alexander Rivera Martínez – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
- Carlos Ritter Pinzón Mendieta – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
- Angelo Solís Sánchez – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de hurto. Recompensa: B/.500.00.
- Manuel Rodríguez Hernández – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
- Edwin González Córdoba – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
- Carlos Alfonso Villar Meneses – Delito contra la libertad e integridad sexual, modalidad de violación. Recompensa: B/.500.00.
- Ricardo Tomás Alcide Attes – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
- Jonathan Anel Castillo Lezcano – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de hurto. Recompensa: B/.500.00.
- Luis Pino Araúz – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
- Ricardo Raúl Rodríguez Córdoba – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
- Enrique Cunanpio Negria – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
- Maykol Fernando Villarreal Pérez – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
- Yonier Steven Ceballos Rivas – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
- Johmar Abdul Barahona – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de hurto. Recompensa: B/.500.00.
- Héctor Eliecer Cárdenas de Gracia – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo agravado. Recompensa: B/.500.00.
- José Nicolás López Algandona – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
- José Antonio Cochez Catuy – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo. Recompensa: B/.500.00.
- Ramón Manuel Castillo Andrade – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
- Daniel Enrique Padilla Lasso – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
- Elvin Menbache Negria – Delito contra la libertad e integridad sexual, modalidad de violación. Recompensa: B/.500.00.
- Franks Rommel Falcón – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
- Josué O'Donal González – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de posesión ilícita de armas de fuego. Recompensa: B/.500.00.
- Jahir Iván Araúz Caesar – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo. Recompensa: B/.500.00.
- José Miguel Castillo de León – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
- Edwin Orlando Pineda Rodríguez – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de tráfico internacional de drogas. Recompensa: B/.500.00.
- Eric Alberto Palma Guardia – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo. Recompensa: B/.500.00.
- Armando Videl Bayard García – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de hurto. Recompensa: B/.500.00.
- José Leonardo Cajiga Cuesta – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo con arma de fuego. Recompensa: B/.500.00.
- Nerso Berrugate Bacorizo – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
- Emilio Bustamante – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
- Jorge Alberto Martínez Lorenzo – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de violencia de género. Recompensa: B/.500.00.
- Rubén Eliseo Baloy Palma – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
- Ricardo Cabrera Conde – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
- Cristóbal Antonio Paz – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
La Policía Nacional reiteró que cualquier información que contribuya a la ubicación de estas personas puede ser comunicada de manera confidencial a través de la línea 104, los teléfonos 524-2514 y 511-9081, o en el puesto policial más cercano.
Los delitos de los evadidos son los siguientes:
- 19 por homicidio
- 15 por delitos relacionados con drogas
- 12 por robo y hurto
- 12 por violación sexual
- 5 por posesión de armas
- 3 por pandillerismo
- 2 por violencia de género
- 1 por tentativa de homicidio
- 1 por violencia doméstica