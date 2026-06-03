Estos son los 62 evadidos de la cárcel La Joyita que siguen prófugos

Las autoridades han ofrecido una recompensa de B/.500.00 por información que permita la ubicación y recaptura de cada uno de los prófugos.

Conozca a los evadidos de La Joyita que son buscados por las autoridades / Policía Nacional
Danna Durán - Periodista
03 de junio 2026 - 17:38

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional mantiene la búsqueda de 62 privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio, luego de una redistribución de reclusos realizada por el Ministerio de Gobierno que derivó en un motín dentro del penal.

Las autoridades han ofrecido una recompensa de B/.500.00 por información que permita la ubicación y recaptura de cada uno de los prófugos. Asimismo, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a este propósito.

Los evadidos son:

  • Gerardo Sheck Sagel – Delitos de homicidio y posesión ilícita de armas de fuego. Recompensa: B/.500.00.
  • Xavier Morales Gallardo – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de violencia de género. Recompensa: B/.500.00.
  • Ángel Javier Cárdenas de Gracia – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad posesión ilícita de armas de fuego. Recompensa: B/.500.00.
  • Richard Darinel Rivera Hinestroza – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
  • Edwin Daniel Ureña Martínez – Delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, modalidad de violencia doméstica. Recompensa: B/.500.00.
  • Irving Xavier Rodríguez Rivas – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad pandillerismo. Recompensa: B/.500.00.
  • Raúl Eduardo Santos Montero – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad posesión ilícita de armas de fuego. Recompensa: B/.500.00.
  • Joshua Darío Hurtado Stanziola – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
  • Jaime Antuani Panay – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.

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  • Benedicto Mendoza Mendoza – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio doloso. Recompensa: B/.500.00.
  • José Alberto Cortés Olivero – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
  • Esteban Córdoba Salado – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
  • Aldair Isaac Guerrero Rivas – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad relacionada con drogas. Recompensa: B/.500.00.
  • Harmodio Joel Jonah Parks – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
  • Carlos Edwin Castillo Macías – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo. Recompensa: B/.500.00.
  • Simón González – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad posesión ilícita de arma de fuego. Recompensa: B/.500.00.
  • Walter Degaiza Barrigón – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad tráfico de drogas. Recompensa: B/.500.00.
  • Edgardo Addiel Guillén – Delito contra la vida e integridad personal en modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
  • Ricardo Guarín Díaz – Delito contra el patrimonio económico en modalidad de robo. Recompensa: B/.500.00.
  • Joel Abad Raphael – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de pandillerismo. Recompensa: B/.500.00.
  • Fernando Valdez Santos – Delito contra la libertad e integridad sexual, modalidad de violación. Recompensa: B/.500.00.
  • Anthony Johnny Torres Asprilla – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
  • Alexis Vergara Moya – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de tentativa de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
  • Víctor Antonio Prado Luna – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
  • Hernán Hinestroza López – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
  • José Luis Rebolledo Leudo – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de pandillerismo. Recompensa: B/.500.00.
  • Osmir Oscar Batista Aripe – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo agravado. Recompensa: B/.500.00.
  • Jostin Alexander Rivera Martínez – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
  • Carlos Ritter Pinzón Mendieta – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
  • Angelo Solís Sánchez – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de hurto. Recompensa: B/.500.00.
  • Manuel Rodríguez Hernández – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
  • Edwin González Córdoba – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
  • Carlos Alfonso Villar Meneses – Delito contra la libertad e integridad sexual, modalidad de violación. Recompensa: B/.500.00.
  • Ricardo Tomás Alcide Attes – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
  • Jonathan Anel Castillo Lezcano – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de hurto. Recompensa: B/.500.00.
  • Luis Pino Araúz – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
  • Ricardo Raúl Rodríguez Córdoba – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
  • Enrique Cunanpio Negria – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
  • Maykol Fernando Villarreal Pérez – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
  • Yonier Steven Ceballos Rivas – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
  • Johmar Abdul Barahona – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de hurto. Recompensa: B/.500.00.
  • Héctor Eliecer Cárdenas de Gracia – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo agravado. Recompensa: B/.500.00.
  • José Nicolás López Algandona – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
  • José Antonio Cochez Catuy – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo. Recompensa: B/.500.00.
  • Ramón Manuel Castillo Andrade – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
  • Daniel Enrique Padilla Lasso – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
  • Elvin Menbache Negria – Delito contra la libertad e integridad sexual, modalidad de violación. Recompensa: B/.500.00.
  • Franks Rommel Falcón – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
  • Josué O'Donal González – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de posesión ilícita de armas de fuego. Recompensa: B/.500.00.
  • Jahir Iván Araúz Caesar – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo. Recompensa: B/.500.00.
  • José Miguel Castillo de León – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
  • Edwin Orlando Pineda Rodríguez – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de tráfico internacional de drogas. Recompensa: B/.500.00.
  • Eric Alberto Palma Guardia – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo. Recompensa: B/.500.00.
  • Armando Videl Bayard García – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de hurto. Recompensa: B/.500.00.
  • José Leonardo Cajiga Cuesta – Delito contra el patrimonio económico, modalidad de robo con arma de fuego. Recompensa: B/.500.00.
  • Nerso Berrugate Bacorizo – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
  • Emilio Bustamante – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
  • Jorge Alberto Martínez Lorenzo – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de violencia de género. Recompensa: B/.500.00.
  • Rubén Eliseo Baloy Palma – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.
  • Ricardo Cabrera Conde – Delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas. Recompensa: B/.500.00.
  • Cristóbal Antonio Paz – Delito contra la vida y la integridad personal, modalidad de homicidio. Recompensa: B/.500.00.

La Policía Nacional reiteró que cualquier información que contribuya a la ubicación de estas personas puede ser comunicada de manera confidencial a través de la línea 104, los teléfonos 524-2514 y 511-9081, o en el puesto policial más cercano.

Los delitos de los evadidos son los siguientes:

  • 19 por homicidio
  • 15 por delitos relacionados con drogas
  • 12 por robo y hurto
  • 12 por violación sexual
  • 5 por posesión de armas
  • 3 por pandillerismo
  • 2 por violencia de género
  • 1 por tentativa de homicidio
  • 1 por violencia doméstica

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