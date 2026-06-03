Fuga en La Joyita: Recapturan a 133 evadidos y designan nuevo jefe de Seguridad Penitenciaria

Panamá/La Policía Nacional informó este miércoles que otras 10 personas privadas de libertad que se habían fugado fueron recapturadas en las últimas horas, por lo que la cifra total de detenidos recuperados asciende a 133.

Además, en medio de la crisis generada por la fuga, la Policía Nacional anunció la designación del comisionado Basilio Sánchez como nuevo director nacional de Seguridad Penitenciaria. El funcionario tendrá a su cargo la supervisión de las medidas de seguridad y las investigaciones internas relacionadas con lo ocurrido.

De acuerdo con el comunicado oficial, las autoridades han reforzado los operativos de búsqueda mediante patrullajes, puestos de control y labores de inteligencia con el objetivo de ubicar al resto de los evadidos.

Mientras continúan las acciones en el exterior, las unidades policiales también mantienen operativos dentro de los centros penitenciarios. Las autoridades indicaron que se realizan requisas en todos los pabellones como parte de las investigaciones y de las medidas adoptadas para reforzar la seguridad.

La mañana de este miércoles, la Procuraduría Nacional de la Nación solicitó audiencia de solicitudes múltiples contra 73 privados de libertad por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en su modalidad de evasión. Este es el primer grupo de detenidos evadidos que enfrentará la justicia tras ser recapturados.

Las autoridades no han precisado cuántos privados de libertad permanecen aún prófugos, mientras continúan las operaciones para dar con su paradero.

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