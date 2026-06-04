Detienen en el Aeropuerto de Tocumen a otro ciudadano vinculado al Tren de Aragua

De acuerdo con las autoridades, durante los controles migratorios se detectaron alertas de seguridad asociadas al pasajero, por lo que se aplicaron los protocolos establecidos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional de Migración de Panamá impidió el tránsito por territorio nacional de un ciudadano extranjero con presuntos vínculos a la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua.

El hecho se registró en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando el pasajero arribó en un vuelo procedente de Barranquilla, Colombia, con destino final a México.

De acuerdo con las autoridades, durante los controles migratorios se detectaron alertas de seguridad asociadas al pasajero, por lo que se aplicaron los protocolos establecidos. Como resultado, se le negó el tránsito por territorio panameño y se ordenó su retorno inmediato al país de procedencia, conforme a la normativa migratoria vigente.

El Servicio Nacional de Migración reiteró su compromiso con la seguridad nacional y la protección de las fronteras, destacando el fortalecimiento de los mecanismos de control mediante tecnología biométrica y la coordinación interinstitucional para la detección de personas que puedan representar una amenaza.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de las estrategias permanentes para garantizar la seguridad del país y el cumplimiento estricto de las leyes migratorias en los puntos de entrada internacional.

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