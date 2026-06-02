Migración expulsa a dos venezolanos presuntamente vinculados al Tren de Aragua

Dos ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Panamá por su presunta vinculación con el Tren de Aragua.

Ciudad de Panamá/El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó sobre la expulsión de dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes eran señalados presuntamente como integrantes o vinculados a la organización criminal conocida como Tren de Aragua.

De acuerdo con la entidad, ambos extranjeros permanecían bajo custodia de las autoridades migratorias y abandonaron el territorio panameño a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en un vuelo con destino a Venezuela.

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La institución detalló que la medida fue ejecutada luego de agotarse todos los procedimientos legales correspondientes. Asimismo, indicó que desde el momento de su retención se siguió el marco normativo vigente en materia migratoria, de seguridad y de orden público.

El SNM explicó que estas acciones forman parte de los controles que mantiene en los distintos puestos de entrada y salida del país, con el propósito de fortalecer la seguridad nacional y el cumplimiento de las disposiciones legales.

“El Servicio Nacional de Migración reafirma que ejerce un control estricto y riguroso en todos los puestos de entrada y salida del territorio nacional, como parte de sus funciones esenciales de custodia fronteriza”, señaló la entidad en un comunicado.

La institución agregó que estas medidas buscan impedir el ingreso o permanencia de personas que representen un riesgo para la seguridad ciudadana, la tranquilidad social o el orden jurídico del país.

Las autoridades migratorias reiteraron que continuarán aplicando los mecanismos establecidos en la legislación panameña para garantizar el control migratorio y contribuir a la seguridad pública.