Panamá expulsa y entrega a ciudadano mexicano requerido por delitos ligados al crimen organizado

El Servicio Nacional de Migración (SNM) ejecutó la expulsión y entrega de un ciudadano mexicano que mantenía una orden de aprehensión vigente con fines de extradición, en una acción que refuerza la cooperación internacional contra el crimen organizado.

Según informó la entidad, el extranjero permanecía bajo custodia de las autoridades panameñas tras determinarse su presunta vinculación con delitos de alta gravedad, entre ellos tráfico ilícito de migrantes y conspiración para la distribución de cocaína, actividades asociadas a redes del crimen organizado transnacional.

El procedimiento fue realizado por el Departamento de Secretaría Judicial del SNM, luego de cumplirse todas las instancias legales y administrativas correspondientes. Posteriormente, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial en su contra.

Las autoridades indicaron que esta acción forma parte de los mecanismos de cooperación que Panamá mantiene con otros países para combatir delitos que representan una amenaza a la seguridad regional.

El SNM reiteró su compromiso de fortalecer los controles migratorios y su papel como pieza clave en la protección de la seguridad nacional, especialmente frente a estructuras criminales que operan a nivel internacional.