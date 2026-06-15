Mundial 2026 | Reacciones del resultado entre España y Cabo Verde

Atlanta, Estados Unidos/El centrocampista Rodri pidió tranquilidad tras el decepcionante empate 0-0 de España ante la debutante Cabo Verde en el inicio del Grupo H del Mundial 2026.

"No ha podido ser. Sabíamos que era un partido de paciencia. Muy rápido se han medido atrás y es difícil contra un equipo tan físico y replegado", dijo el mediocampista del Manchester City tras el partido en Atlanta.

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"No la hemos podido meter", agregó el Balón de Oro de 2024.

"Lo positivo es que no han creado nada (...). Lo hemos intentado, hemos tenido fluidez, es cuestión de ajustar y mejorar en el acierto" de cara al gol, remató el jugador de 29 años.

España dominó, pero no fue capaz de mover el marcador.

La primera fecha de la llave se completará este lunes (22H00 GMT) cuando se enfrenten Uruguay y Arabia Saudita en Miami.

"No tenemos que volvernos locos ahora", pide Oyarzabal

El atacante español Mikel Oyarzabal, sin pólvora este lunes en el decepcionante empate 0-0 ante Cabo Verde en el Mundial 2026, admitió que a su equipo le faltó "finura en el último pase" pero pidió calma y pensar en cómo ganar a Arabia Saudita en el segundo partido.

"No hemos estado finos en el último tercio (del campo). Todo el partido ha sido en su campo, pero nos faltó finura en ese último pase. Está claro que aquí todo el mundo quiere ganar, nosotros queríamos, pero debemos mantener la calma y seguir trabajando como veníamos haciendo", dijo Oyarzabal a su paso por la zona mixta del estadio de Atlanta.

El delantero de la Real Sociedad no quiso entrar en si el empate se debe más a deméritos de la Roja o a los méritos de su rival africano.

"Eso no importa mucho. Lo que está claro es que hemos empatado y ya está. Ellos están trabajados, han tenido a diez tíos metidos en el área constantemente, sabían lo que tenían que hacer. Creo que si hubiera entrado alguna de las del principio, el partido iba a ser muy diferente, pero no pudo ser", lamentó.

"No tenemos que volvernos locos ahora. Lo que toca es descansar y pensar en el siguiente", se resignó.

También habló con los periodistas después del partido el arquero Unai Simón, que defendió especialmente que Cabo Verde es un equipo con poco nombre para el gran público pero con calidad en su plantel.

"No hemos dejado jugar mucho a Cabo Verde, que en los siguientes partidos ya veréis que es un equipo que juega mucho. La virtud de Cabo Verde es el ataque y no les hemos dejado", dijo el arquero del Athletic.

"Creo que hemos hecho un buen partido. Hay que darle mérito al rival, a veces tenían una línea de seis. Es difícil pasar ante jugadores físicamente tan fuertes como los que tienen. Hay que darle valor al rival. Hemos intentado penetrar en esa muralla y no tuvimos finura", destacó.

Unai Simón hizo igualmente un llamado a la calma y defendió el planteamiento del técnico Luis De la Fuente.

"Hemos empezado como no queríamos. Por el ranking FIFA, contábamos con que debíamos ganar. Pero el fútbol va de insistir y confiar en el míster, que nos dio un buen planteamiento", aseguró.