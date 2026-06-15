Mundial 2026 | Minuto a minuto EN VIVO España 0-0 Cabo Verde segundo tiempo

Panamá/Bienvenidos al minuto a minuto de España vs Cabo Verde por el Mundial 2026: La Roja inicia su camino en el Grupo H

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa y este domingo llega el esperado debut de España en el Grupo H, cuando se enfrente a la histórica selección de Cabo Verde en un duelo que podrás seguir completamente en nuestro minuto a minuto.

La vigente campeona de Europa, dirigida por Luis de la Fuente, salta al terreno de juego con la etiqueta de favorita al título. De hecho, el superordenador de Opta le otorgó la mejor probabilidad de conquistar la copa, aunque la selección española buscará romper una tendencia irregular en sus recientes participaciones mundialistas, donde no ha logrado superar los octavos de final en sus últimas tres apariciones.

Del otro lado aparece una de las grandes historias de este torneo. Cabo Verde disputa su primer Mundial y llega con la ilusión de sorprender al planeta fútbol. Los africanos atraviesan un gran momento tras una sólida fase de clasificación y sueñan con convertirse en la primera selección de la CAF desde Ghana en 2006 en avanzar a las rondas eliminatorias en su debut mundialista.

Además, será un partido inédito, ya que ambas selecciones nunca se han enfrentado anteriormente. Los reflectores estarán puestos sobre figuras como Mikel Oyarzabal, una de las armas ofensivas de España, y Dailon Livramento, referente goleador de Cabo Verde.

Acompáñanos y vive todas las incidencias, goles, estadísticas y momentos destacados de este apasionante encuentro del Grupo H del Mundial 2026. ¡Comienza el camino de España y el sueño histórico de Cabo Verde!