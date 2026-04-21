Presidente de la Asamblea pedirá explicaciones a la Contraloría y niega licencias sin sueldo de funcionarios

La reacción se dio luego de una reunión sostenida entre Herrera y diputados de esa bancada, en la que también participó el equipo legal de la Asamblea, con el objetivo de revisar los casos de al menos ocho despachos afectados.

Panamá/El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, anunció que solicitará información formal a la Contraloría General de la República para esclarecer la situación de funcionarios cuyos pagos han sido retenidos o cuyos contratos fueron cambiados a licencia sin sueldo, tras denuncias realizadas por diputados de la bancada Vamos.

La reacción se dio luego de una reunión sostenida entre Herrera y diputados de esa bancada, en la que también participó el equipo legal de la Asamblea, con el objetivo de revisar los casos de al menos ocho despachos afectados. Según lo planteado, algunos funcionarios mantienen pagos retenidos desde hace varias semanas, e incluso por periodos de hasta dos y cuatro meses.

Herrera indicó que la Asamblea no ha gestionado licencias sin sueldo para estos trabajadores. “Tenemos la parte legal de la asamblea; va a girar una nota formal para pedir una explicación y ver qué es lo que está pasando. Hablan de una prácticamente una extorsión. Bueno, yo no puedo decir si es extorsión; lo que sí es que esta Asamblea no va a mandar a ningún empleado de licencia sin sueldo, pero bueno, lo que estamos es tratando de llegar a fondo para ver cuál es lo que está pasando”, expresó.

El presidente también dejó claro que este tipo de medidas deben ser solicitadas por los propios funcionarios. “Al final, quien pide la licencia sin sueldo son los funcionarios; al final, hay que ver qué es lo que está pasando legalmente y ver qué manera podemos resolver este problema lo más rápido posible. Pero ellos no la han solicitado, ¿verdad? Ellos no la han solicitado”, afirmó.

Por su parte, la diputada Janine Prado señaló que esperan acciones concretas por parte de la presidencia de la Asamblea. “Vamos a esperar las acciones que él pueda emprender porque definitivamente el presidente de la Asamblea Nacional es el principal responsable de los contratos a lo interno de la Asamblea Nacional”, manifestó.

Además, indicó que los diputados afectados continuarán ejerciendo su función fiscalizadora. “Son ocho despachos afectados, de los ocho diputados que levantan la voz en todo momento ejerciendo un rol que por constitución muchos se cercenan, pero que nosotros estamos ejerciendo y es el rol fiscalizador”, agregó.

Como parte de las acciones, los diputados acudieron a la sede de la Contraloría para presentar una solicitud formal de información. “Vamos a solicitar que se nos entregue información detallada, sustentada y sobre todo con la documentación que la respalde de por qué o de qué manera se tomó la decisión y quién es el responsable”, adelantó Prado.

La situación se mantiene en desarrollo, luego de que la Contraloría informara que estos casos se encuentran bajo investigación.

Con información de Meredith Serracín.