Contraloría rechaza acusaciones de Vamos y defiende control del gasto público

La institución, a cargo de Anel Flores, señaló que las acciones no obedecen a decisiones arbitrarias ni a motivaciones políticas. “Dichas acciones no responden a decisiones arbitrarias ni a motivaciones políticas, sino al cumplimiento estricto de las normas que rigen la administración pública y el control del gasto del Estado”, señala el documento.

Panamá/La Contraloría General de la República rechazó los señalamientos de intromisión o extorsión formulados por algunos diputados de la Asamblea Nacional, y aseguró que las medidas adoptadas responden al cumplimiento de las normas que rigen la administración pública y el control del gasto del Estado.

En un comunicado, y minutos después de que diputados de la bancada de vamos llegaran a la Contraloría, la entidad fue enfática al indicar que “rechaza de manera categórica las declaraciones emitidas por algunos diputados de la Asamblea Nacional, en las que se pretende calificar como ‘extorsión’ la suspensión de pagos a determinados funcionarios de la Asamblea”.

La institución, a cargo de Anel Flores, señaló que las acciones no obedecen a decisiones arbitrarias ni a motivaciones políticas. “Dichas acciones no responden a decisiones arbitrarias ni a motivaciones políticas, sino al cumplimiento estricto de las normas que rigen la administración pública y el control del gasto del Estado”, señala el documento.

Contraloría General aclara retención de pagos y rechaza señalamientos de intromisión o extorsión.#ContraloríaPanamá #CGRPanamá #ContraloríaEnAcción pic.twitter.com/phEn7Hga6e — Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) April 21, 2026

De acuerdo con la Contraloría, su función implica verificar que los pagos se realicen conforme al cumplimiento de las funciones asignadas y los mecanismos de control establecidos. En ese sentido, explicó que las medidas se sustentan en resoluciones emitidas desde el año pasado, orientadas a validar el registro de asistencia y puntualidad de los servidores públicos, conforme al marco legal vigente.

Además, indicó que elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración sobre el marcaje de asistencia en la Asamblea Nacional. Según la respuesta recibida, solo el presidente en ejercicio y el secretario general pueden exonerar a funcionarios de este requisito, una disposición que, según la entidad, no se ha cumplido en algunos casos.

La Contraloría también descartó cualquier vínculo entre estas acciones y el debate legislativo. “No existe, ni ha existido, intención alguna de interferir en el funcionamiento de la Asamblea Nacional ni en el debate de iniciativas legislativas”, precisó.

La Contraloría General de la República elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración con relación a la excepción del marcaje en los funcionarios públicos de la Asamblea Nacional. En su respuesta, la señora Procuradora señaló que el artículo 161 del Reglamento de Administración de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional establece que únicamente el Presidente en ejercicio y el Secretario General, de manera separada, pueden exonerar del registro obligatorio de asistencia a los funcionarios. No obstante, la Contraloría General de la República ha podido verificar que dicha disposición no se ha cumplido en determinados casos", se lee en el comunicado.

En esa línea, advirtió que relacionar los controles administrativos con discusiones de proyectos de ley desvía la atención de lo fundamental. “Vincular procesos de control administrativo con discusiones de proyectos de ley carece de sustento y desvía la atención de lo esencial”, agrega el comunicado.

Más temprano, en una conferencia de prensa, diputados de la bancada Vamos manifestaron que a cerca de 40 funcionarios adscritos a su bancada, se les ha retenido los pagos.