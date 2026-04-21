Bancada de Vamos denuncia retención de cheques y presiones por proyecto del bioetanol

"Cerca de 40 funcionarios adscritos a nuestra bancada, se les ha retenido los pagos como una medida de extorsión de la Contraloría de la República”, dijo el diputado Zúñiga, jefe de la bancada.

Panamá/Diputados de la Bancada Vamos denunciaron acciones desde la Contraloría General de la República que, según indicaron, buscan castigar su postura frente al proyecto de ley del bioetanol, en medio de su discusión en la Asamblea Nacional.

El jefe de la bancada, el diputado Roberto Zúñiga, aseguró que cerca de 40 funcionarios vinculados a su equipo han sido afectados con la retención de sus pagos. “Queremos hacer de conocimiento público al país que, en vísperas de la discusión de un proyecto tan importante como el bioetanol, a cerca de 40 funcionarios adscritos a nuestra bancada, se les ha retenido los pagos como una medida de extorsión de la Contraloría de la República”, expresó.

Zúñiga calificó la medida como arbitraria y advirtió sobre una posible intromisión en la labor legislativa. “Esto lo consideramos una medida completamente arbitraria en una discusión que debe ser sumamente importante para el país, que debe garantizarse (…) la separación de los poderes. Esto es una intromisión una vez más del Contralor General de la República en el quehacer de esta asamblea”, afirmó.

El diputado también sostuvo que la situación afecta principalmente a su bancada, la cual, según indicó, impulsa procesos de fiscalización en distintos temas. “Esto lo consideramos algo rotundamente grave”, añadió.

Por su parte, la diputada Janine Prado cuestionó el rol que está ejerciendo el contralor y lo comparó con funciones que corresponden a otras instancias. “En una ocasión confunde su rol fiscalizador como contralor de la República con las funciones que debe ejercer única y exclusivamente el Ministerio Público”, señaló.

Prado también hizo referencia a recientes actuaciones y pidió explicaciones públicas. “Y en ambos casos, tanto el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, como el contralor de la República (…) deben una explicación pública a la ciudadanía y principalmente no a los diputados, sino al personal que trabaja en esta Asamblea Nacional y que se está viendo afectado con esta medida de cambio de estado laboral, a licencia sin sueldo”, indicó.

La diputada sostuvo que la medida ha impactado a más de 39 funcionarios que, según afirmó, cumplen con sus labores. También cuestionó que la fiscalización se esté aplicando de manera selectiva. “Quisiera entender si es de la misma manera imparcial con todos los despachos de diputados (…) porque en este momento es selectiva nada más con ocho despachos”, agregó.

Además, recordó que la licencia sin sueldo es una solicitud que corresponde únicamente al funcionario. “Les recuerdo que la licencia sin sueldo es una facultad que tiene el funcionario de solicitarla, pero nadie más puede tramitarla por él”, dijo.

Las denuncias surgen en medio del debate sobre el proyecto de ley del bioetanol, en un escenario donde los diputados de Vamos aseguran que estas acciones afectan directamente a su equipo de trabajo y a la dinámica dentro de la Asamblea Nacional.

Con información de Meredith Cerracín