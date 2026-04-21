Reportan tiroteo en el centro penitenciario La Joya

Hasta el momento no se ha confirmado si hubo alguna víctima.

Ciudad de Panamá/ El Ministerio de Gobierno informó que se registró un altercado entre privados de libertad en el centro penitenciario La Joya, durante el cual se reportó la presencia de un arma de fuego.

Ante esta situación, la Dirección General del Sistema Penitenciario activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos, a fin de garantizar el control y la integridad dentro del recinto.

Las autoridades mantienen el monitoreo de lo ocurrido y estaremos brindando información oficial de manera oportuna a la ciudadanía conforme avancen las verificaciones.

Hasta el momento no se ha confirmado si hubo alguna víctima.

Información en desarrollo.