Caso Alas Chiricanas: Extraditado por terrorismo es custodiado con fuerte operativo en la DIJ

Alí Jalil llegó la tarde de este lunes al aeropuerto Internacional de Tocumen extraditado desde Venezuela, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, custodiado por agentes venezolanos y, ya en territorio panameño, fue entregado a la Policía Nacional.

El director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, confirmó que Ali Jalil, extraditado desde Venezuela, como sospechoso del atentado en el caso Alas Chiricanas, fue trasladado a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde permanece bajo custodia mientras el Ministerio Público continúa con el proceso correspondiente.

Fernández detalló que el traslado se realizó el día anterior y que, a partir de este punto, el caso queda en manos del Ministerio Público de Panamá, que deberá determinar las siguientes etapas del proceso, así como el centro penitenciario al que será remitido el detenido, en función del delito imputado.

El jefe de la Policía explicó que, debido a que se trata de un caso relacionado con terrorismo, se implementó un amplio dispositivo de seguridad tanto durante el traslado como en el sitio de custodia.

“Se ha incrementado el esquema de seguridad que está en la Dirección de Investigación Judicial. El día de ayer también se puso un dispositivo importante y significativo”, indicó.

El operativo incluyó la participación de unidades de la DIJ y fuerzas especiales, con el objetivo de garantizar la seguridad en todo el trayecto, así como la integridad del detenido y de los agentes involucrados.

Fernández subrayó que el despliegue no solo buscaba proteger a las unidades policiales, sino también asegurar que el proceso se desarrolle conforme a lo establecido.

Alí Jalil llegó la tarde de este lunes al aeropuerto Internacional de Tocumen extraditado desde Venezuela, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, custodiado por agentes venezolanos y, ya en territorio panameño, fue entregado a la Policía Nacional. Es el principal sospechoso de ser el autor del atentado que hizo explotar la aeronave HP-1202 del vuelo 901, que dejó 21 muertos en julio de 1994.

Se espera que próximamente Jalil sea conducido a rendir declaración indagatoria en la Fiscalía Superior de Homicidio de Descarga, responsable de las investigaciones.

ElMinisterio Público le formuló cargos por delitos contra la vida y la integridad personal, en su modalidad de homicidio doloso en perjuicio de 21 personas, y delito contra los medios de transporte y comunicación.

Información de Hellen Concepción