Panamá vs República Dominicana| Miguel Lloyd: portero dominicano se despide de su selección en un lugar especial para él

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | ¡Hoy! Panamá vs República Dominicana, partido amistoso previo al Mundial 2026, desde las 7:45 p.m. (previa 6:30 p.m.) por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Miguel Lloyd es una persona conocida por los fanáticos del fútbol en Panamá. Durante siete años defendió la portería del Deportivo Árabe Unido, equipo con el que tuvo logros importantes. Actualmente está de vuelta para vivir un momento especial en su carrera deportiva durante el partido en que la selección de República Dominicana enfrentará a la panameña en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El juego amistoso de este miércoles será el último de Lloyd como portero del combinado dominicano. Su retiro será ante el combinado canalero y lo hará en un escenario donde conquistó campeonatos en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con el Árabe Unido.

"Siempre es satisfactorio jugar en tierra canalera y en el Rommel Fernández que me trae buenos recuerdos", expresó el arquero en declaraciones emitidas en las redes sociales de la Selección Dominicana de Fútbol. "Lo estoy disfrutando. No porque sea mi último partido con la selección no lo tomo en serio. Lo tomo muy en serio porque es una convocatoria más para mí".

Lloyd reconoce que el encuentro será de gran importancia. Mientras que para Panamá representa la despedida ante su fanaticada, para República Dominicana será un examen frente a un elenco que competirá en el Mundial 2026.

"Es un partido importantísimo, que obviamente no será fácil ante Panamá que ha venido haciendo las cosas bien. Para nosotros también es importante enfrentarnos a una selección mundialista", indicó.

Sin duda, el partido entre panameños y dominicanos estará cargado de sensaciones en ambos bandos. Cuando los canaleros se alistan para empreder la travesía mundialista, Miguel Lloyd termina una etapa de su carrera en que portó los colores de su país con orgullo.

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Reseña

El portero dominicano Miguel Lloyd es considerado uno de los futbolistas más exitosos de República Dominicana y una figura histórica tanto en el fútbol panameño como en la selección nacional dominicana.

Trayectoria en la Liga Panameña de Fútbol

La etapa más destacada de Lloyd en Panamá fue con el club Árabe Unido, donde jugó entre 2011/2012 y 2018. Durante esos años se convirtió en uno de los extranjeros más influyentes de la LPF y en un referente de la institución colonense.

Logros principales en Panamá

Ganó cuatro campeonatos de la Liga Panameña de Fútbol , convirtiéndose en el extranjero con más títulos en el fútbol panameño durante su etapa en Árabe Unido.

, convirtiéndose en el extranjero con más títulos en el fútbol panameño durante su etapa en Árabe Unido. Títulos obtenidos:

LPF Apertura 2012

LPF Clausura 2015

LPF Apertura 2015

LPF Apertura 2016

Disputó más de 220 partidos oficiales con Árabe Unido.

oficiales con Árabe Unido. Fue elegido Mejor Portero y MVP del torneo Apertura 2015 de la LPF.

Su rendimiento le valió el apodo de “El Bachatero” entre los aficionados panameños y llegó a ser considerado por muchos seguidores del club como uno de los mejores extranjeros que ha pasado por la liga. Cuando dejó Árabe Unido en 2018, el propio club destacó su legado y liderazgo durante siete temporadas.

Carrera con la Selección de República Dominicana

Lloyd debutó con la selección absoluta de República Dominicana en 2003-2004 y se mantuvo como internacional durante más de dos décadas.

Aportes y legado