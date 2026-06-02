El operativo estará integrado por 450 unidades de la Policía Nacional, que trabajarán en conjunto con personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Sinaproc, SUME 911 y otros estamentos de seguridad.

Además de las medidas de movilidad anunciadas para el encuentro entre Panamá y República Dominicana, las autoridades informaron que se desplegará un amplio dispositivo de seguridad para resguardar a los miles de aficionados que asistirán al estadio Rommel Fernández.