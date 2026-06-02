Panamá vs República Dominicana: más de 900 agentes custodiarán el Rommel Fernández
El operativo estará integrado por 450 unidades de la Policía Nacional, que trabajarán en conjunto con personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Sinaproc, SUME 911 y otros estamentos de seguridad.
Además de las medidas de movilidad anunciadas para el encuentro entre Panamá y República Dominicana, las autoridades informaron que se desplegará un amplio dispositivo de seguridad para resguardar a los miles de aficionados que asistirán al estadio Rommel Fernández.