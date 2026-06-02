EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana EN VIVO el miércoles 3 de junio 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección de Panamá jugará este miércoles 3 de junio contra la selección de República Dominicana y nuestro especialista de Somos La Sele, Blas Pérez, se refirió al rival quien está en nuestro país deesde hace una semana, tomando en serio este compromiso que será la despedida de la selección mundialista de Panamá.