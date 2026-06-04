Decomisan más de 550 mil cigarrillos presuntamente de contrabando en San Félix al oriente de Chiriquí

Las autoridades contabilizaron 55 cajas de cigarrillos, cuyo origen y situación aduanera son objeto de investigación.

Chiriquí/Un total de 550 mil unidades de cigarrillos presuntamente introducidos de manera ilegal al país fueron decomisadas durante un operativo realizado por unidades de la Zona Policial Comarcal en el distrito de San Félix, provincia de Chiriquí.

La incautación se produjo en un punto de control instalado en la intersección de Hato Julí y Quebrada Guabo, donde los agentes interceptaron un vehículo tipo panel conducido por una persona de origen asiático.

De acuerdo con el subcomisionado Luis Martínez, durante la inspección inicial el conductor mostró una actitud nerviosa, lo que motivó a los uniformados a aplicar los procedimientos establecidos en el artículo 325 del Código Procesal Penal.

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Al revisar el compartimento de carga del vehículo, los agentes detectaron una gran cantidad de bultos que contenían mercancía que se presume corresponde a cigarrillos de contrabando. Posteriormente, el vehículo y su conductor fueron trasladados al puesto de control de Las Lajas para una verificación más detallada.

Las autoridades contabilizaron 55 cajas con un estimado de 550 mil unidades de cigarrillos, cuyo origen y situación aduanera son objeto de investigación.

El conductor quedó bajo investigación, mientras que la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera continuará con las diligencias para determinar la procedencia de la mercancía y establecer posibles responsabilidades en este caso.

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