Aduanas retiene miles de figuritas del Mundial 2026 y prendas presuntamente falsificadas en Chiriquí

Fueron ubicados 100 álbumes oficiales del torneo y 55,350 sobres de figuritas de jugadores, productos que habían sido enviados desde Colombia y que tenían como destino distintos comercios de la provincia chiricana.

Chiriquí/Una inspección realizada por funcionarios de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera en empresas de encomiendas de la ciudad de David, provincia de Chiriquí, permitió la retención de una importante cantidad de mercancía relacionada con la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo ingreso y distribución en el país está bajo investigación.

Durante las diligencias fueron ubicados 100 álbumes oficiales del torneo y 55,350 sobres de figuritas de jugadores, productos que habían sido enviados desde Colombia y que tenían como destino distintos comercios de la provincia chiricana.

Las autoridades aduaneras investigan si la mercancía cumplió con los procedimientos y controles establecidos para su importación o si podría tratarse de un caso de presunta violación a derechos de marca. Según la información preliminar, los productos no contarían con las autorizaciones correspondientes para su distribución.

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En la misma operación también fueron retenidos varios pares de calzado identificados con la marca Crocs, así como 86 suéteres alusivos a la selección nacional y al Mundial de Fútbol. Estos artículos serían enviados mediante encomiendas hacia distintos puntos de la ciudad de Panamá.

De acuerdo con las autoridades, los suéteres decomisados no cumplen con los estándares de calidad exigidos por la marca, situación que podría constituir una infracción a las normas de propiedad intelectual vigentes en el país.

Las investigaciones continúan para determinar el origen, la autenticidad y la legalidad de la mercancía retenida, así como las posibles responsabilidades derivadas de su importación y comercialización.

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