Capturan a sospechoso por el homicidio de un adolescente hallado en el río Pacora

El sospechoso será llevado en las próximas horas ante un juez de garantías para la audiencia correspondiente.

Panamá Este/Un hombre investigado por el homicidio de un adolescente de 17 años fue aprehendido durante una serie de allanamientos realizados en Panamá Este como parte de la denominada Operación Lanza, informaron fuentes del Ministerio Público.

La captura guarda relación con las investigaciones por la muerte del menor, cuyo cuerpo fue encontrado el 23 de enero de 2025 en las aguas del río Pacora. De acuerdo con las pesquisas, la víctima falleció a consecuencia de heridas provocadas por disparos de arma de fuego.

La diligencia fue desarrollada por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, que mantiene abierta la investigación por el delito de homicidio doloso agravado.

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Las autoridades indicaron que el sospechoso será llevado en las próximas horas ante un juez de garantías para la audiencia correspondiente. También trascendió que el detenido mantenía previamente una medida cautelar de reporte periódico por otro proceso judicial.

El Ministerio Público señaló que continúa desarrollando las investigaciones relacionadas con este hecho y ejercerá las acciones penales que correspondan conforme a la ley.