Tribunal ratifica medida cautelar contra conductor tras accidente que dejó una mujer fallecida en Las Cumbres

El hecho ocurrió durante la noche del jueves 21 de mayo y provocó una cadena de colisiones que generó momentos de confusión y desesperación entre conductores y transeúntes que se encontraban en el área.

Ciudad de panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida de detención provisional contra un ciudadano imputado por el delito de homicidio culposo, en relación con un accidente de tránsito ocurrido el pasado 21 de mayo en el sector de Villa Zaita, corregimiento de Las Cumbres, que dejó una persona fallecida y otra herida.

La decisión ratifica la medida cautelar impuesta durante las primeras etapas del proceso, al considerar la existencia de riesgos procesales mientras avanzan las investigaciones del caso.

Según la información presentada por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, el imputado conducía un vehículo articulado cuando colisionó con varios automóviles que transitaban por la vía. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos involucrados chocó posteriormente contra otro camión articulado que se encontraba detenido.

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El hecho ocurrió durante la noche del jueves 21 de mayo y provocó una cadena de colisiones que generó momentos de confusión y desesperación entre conductores y transeúntes que se encontraban en el área. Entre las víctimas se encontraba Wendy L.L., de 30 años, quien murió a causa de las lesiones sufridas en el accidente. Además, Juan Carlos A., de 35 años, resultó herido.

De acuerdo con los reportes del caso, el vehículo donde viajaban las víctimas, una camioneta tipo pickup de color negro, fue impactado por el articulado y posteriormente colisionó con otros tres vehículos particulares.

Con la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones, el conductor permanecerá detenido de manera provisional mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon este accidente.

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