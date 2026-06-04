Aprehenden a exsecretaria general del contralor Gerardo Solís por presunto enriquecimiento injustificado

La exfuncionaria no habría podido justificar más de $771 mil, según la investigación del Ministerio Público.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fiscalía Anticorrupción aprehendió hoy jueves a Zenia Vásquez, exsecretaria general de la Contraloría General de la República durante la administración de Gerardo Solís, como parte de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado relacionada con el denominado caso “contraloría paralela”.

De acuerdo con las pesquisas, Vásquez no habría logrado justificar ingresos por un total de 771,137.02 dólares, situación que forma parte de las investigaciones que adelantan las autoridades.

La exfuncionaria ocupó uno de los cargos de mayor jerarquía dentro de la Contraloría durante la gestión de Solís. Sin embargo, fue separada de la institución tras la llegada de la nueva administración encabezada por el actual contralor.

Antes de dejar el cargo, Solís habría incorporado a Vásquez en la planilla de la entidad con el puesto de “asistente ejecutivo II”, con estatus de funcionaria permanente. La medida buscaba que permaneciera laborando en la institución una vez asumiera funciones la nueva administración.

Las investigaciones también han puesto bajo la lupa los vínculos profesionales de Vásquez con Odila Castillo, exasesora de Solís. Ambas fueron socias, según la información conocida hasta el momento. Castillo ha sido mencionada en investigaciones relacionadas con presuntas gestiones de equilibrios contractuales a favor de contratistas del Estado.

La aprehensión de Vásquez se produce mientras el Ministerio Público continúa desarrollando diligencias para determinar posibles responsabilidades dentro de este caso, que involucra el manejo de recursos y patrimonio de exfuncionarios vinculados a la pasada administración de la Contraloría General de la República.