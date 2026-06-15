Estadio Maracaná dejará atrás la grama sintética y contará con superficie natural

La renovación del estadio incluirá la instalación de grama Zoysia Zeon, utilizada en centros de alto rendimiento del fútbol panameño.

Ciudad de Panamá/El Estadio Maracaná iniciará una nueva etapa con la instalación de grama natural como parte de los trabajos de remodelación que arrancaron tras la entrega de la orden de proceder al contratista encargado del proyecto.

El director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, explicó que uno de los cambios más importantes será la sustitución de la actual superficie sintética por grama natural Zoysia Zeon, considerada una de las más adecuadas para las condiciones climáticas de Panamá.

Según Ordóñez, existe una creciente demanda dentro del fútbol nacional por contar con más escenarios deportivos de grama natural, por lo que el Maracaná, uno de los estadios más emblemáticos del país, pasará a formar parte de esa oferta.

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La remodelación también contempla la ampliación de la cancha para cumplir con las dimensiones reglamentarias exigidas por la FIFA y la CONCACAF, permitiendo la realización de torneos internacionales en el recinto.

Además del cambio de superficie, el proyecto incluye mejoras en graderías, iluminación LED, sistemas sanitarios, espacios internos y la infraestructura general del estadio.

La inversión asciende a 5.6 millones de dólares y se espera que los trabajos concluyan a inicios de 2027.

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