Canal de Panamá reemplaza seis válvulas en las esclusas de Gatún para evitar pérdidas de agua

Los trabajos en la cámara seca están programados para completarse en un período de entre ocho y nueve días.

Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) inició trabajos de mantenimiento en una de las cámaras secas de las esclusas de Gatún, en la provincia de Colón, donde se reemplazan seis válvulas que presentaban problemas y fugas de agua, además de ejecutar labores de rehabilitación en dos compuertas.

Las obras se desarrollan en el carril este de las esclusas, mientras el tránsito de los buques continúa por el carril oeste, sin afectar las operaciones de la ruta marítima.

Wilfredo Yau, ingeniero de reacondicionamiento de la Autoridad del Canal de Panamá, explicó que estos trabajos forman parte del plan maestro de rehabilitación de compuertas.

A este año le tocaba un trabajo en las compuertas 33 y 34 de la esclusa de Gatún, que están bastante cerca del lago. Y esas ya estaban dentro del plan y cuando removimos las compuertas, efectivamente había que trabajarlas porque tenían una rótula suelta”, indicó.

El especialista detalló que las inspecciones realizadas por el equipo de buzos también permitieron detectar anomalías en las válvulas. “Cuando hicimos la inspección física de las válvulas, encontramos seis unidades que tenían algún tipo, algún grado de problema o fugas de agua”, señaló.

Ante esta situación, la entidad decidió sustituir las piezas para evitar pérdidas del recurso hídrico. “Como nosotros tenemos el compromiso de cuidar el agua, decidimos cambiar las seis válvulas para asegurarnos de que por ahí no va a haber escape”, manifestó Yau.

Las válvulas están ubicadas dentro de las paredes de la estructura y son fundamentales para regular el llenado y vaciado de las cámaras de las esclusas.

Según el ingeniero, los trabajos en la cámara seca están programados para completarse en un período de ocho días. No obstante, la preparación de las compuertas se realiza previamente en las instalaciones de Astilleros Industriales, donde permanecen alrededor de ocho meses antes de ser instaladas.

Mientras avanzan estas labores, la Autoridad del Canal mantiene el paso de los barcos por el carril oeste, garantizando la continuidad de las operaciones en una de las principales rutas marítimas del comercio mundial.

Con información de Jorge Quirós.