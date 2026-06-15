Entrega de Cepanim arranca en Panamá sin inconvenientes: ¿En qué fecha podrá canjear su certificado al 100%?

La funcionaria reiteró que si usted no recibe una notificación con día, hora y fecha para ser atendido, no asista al lugar, ya que su certificado no se encontrará en el sitio.

Desde tempranas horas de la mañana, decenas de adultos mayores acudieron a Megapolis Panamá, antiguo Multicentro, para retirar su Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim).

Aunque la jornada estaba programada para iniciar a las 8:00 a.m., el proceso comenzó cerca de las 7:30 a.m., permitiendo que para las ocho de la mañana ya se hubiera atendido a los primeros beneficiarios.

Los adultos mayores consultados expresaron satisfacción con la organización y rapidez del proceso.

Varios señalaron que recibieron la notificación de su cita apenas el día anterior, mientras que otros acudieron sin contar con una cita asignada.

Entre los beneficiarios atendidos, dos mujeres explicaron que utilizarán los recursos para atender necesidades personales y de salud. Una de ellas indicó que destinará el dinero para solucionar problemas de la vista, mientras que la otra manifestó que lo empleará para cubrir gastos prioritarios.

La directora de Coordinación y coordinadora de la Oficina de Atención y Entrega de Cepadem y Cepanim del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carmen Jaén, informó que para esta primera jornada se espera atender a unas 1,900 personas que fueron previamente citadas.

El monto total destinado para la entrega de los beneficios de Cepanim asciende a 250 millones de dólares a nivel nacional.

La funcionaria explicó que aquellos beneficiarios que hayan recibido una cita y no puedan asistir no perderán el trámite, ya que el equipo del MEF se encargará de reprogramar la atención y notificar una nueva fecha.

Cita programada

La funcionaria reiteró que si usted no recibe una notificación con día, hora y fecha para ser atendido, no asista al lugar, ya que su certificado no se encontrará en el sitio.

El MEF informó además que los adultos mayores que requieran información sobre el estado de su trámite o el avance de su proceso podrán acudir a las sedes regionales de la institución para recibir orientación técnica.

La entrega del Cepanim forma parte del proceso de reconocimiento y pago a beneficiarios, y continuará desarrollándose conforme al cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas en todo el país.

Tasa de cambio del certificado

Uno de los temas que más inquietud genera entre los beneficiarios es la tasa que aplicarán los comercios o entidades financieras que cambien el Cepanim antes de su vencimiento.

Sobre este aspecto, Jaén señaló que el MEF no maneja esa información y que corresponderá a cada institución anunciar las condiciones de negociación.

En el caso del Banco Nacional, será la propia entidad la encargada de informar cuánto cobrará por el cambio de los certificados.

Las autoridades recordaron que quienes decidan esperar hasta 2029 podrán recibir el 100% del valor del pago, mientras que quienes opten por negociarlo antes estarán sujetos a las condiciones establecidas por las entidades autorizadas.

¿Cómo se calcula el monto que recibirá cada beneficiario?

La normativa establece una fórmula específica para determinar el valor individual de cada certificado.

Según explicó el MEF, primero se calcula el monto retenido correspondiente a la segunda partida del décimo tercer mes, tomando como referencia las cuotas reportadas a la Caja de Seguro Social (CSS) entre los meses de abril y agosto de cada año laborado. Posteriormente, a ese monto se le aplica un interés simple anual del 3% durante un período de 34 años, comprendido entre 1983 y la entrada en vigencia de la Ley 15 de 2017.

La reglamentación de Ley 506 de 15 de enero de 2026, instaurada mediante el Decreto Ejecutivo del 23 de abril de 2026 establece que los Cepanim serán emitidos conforme a cuatro períodos históricos, por lo que un beneficiario podrá recibir hasta cuatro certificados distintos, dependiendo de los años en que registró cuotas reportadas a la Caja de Seguro Social (CSS):

1972 – 1974

1975 – 1977

1978 – 1980

1981 – 1983

En ese sentido, el valor de cada Cepanim dependerá de las cuotas registradas y del cálculo correspondiente a cada período.

El decreto resume el mecanismo de cálculo de la siguiente manera:

Se determina el monto retenido correspondiente a la segunda partida del décimo tercer mes en cada período histórico.

A dicho monto se le aplica un interés simple anual del 3%.

El resultado se proyecta por un período de 34 años para obtener el valor final de cada Cepanim.

Fechas de redención establecidas

El Decreto 19 de 2026 establece al Banco Nacional de Panamá como agente pagador de los Cepanim y fija las siguientes fechas para la redención total de los certificados, de acuerdo con cada período histórico:

Período 1972 – 1974: 15 de octubre de 2029

Período 1975 – 1977: 15 de octubre de 2030

Período 1978 – 1980: 15 de octubre de 2031

Período 1981 – 1983: 15 de octubre de 2032

¿Qué es el Cepanim?

Se trata de un pago de los intereses por mora como derecho derivado de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983, a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante ese periodo.

El pago fue ordenado tras la sanción de Ley 506 del 15 de enero de 2026. Se tiene previsto que los pagos inicien a partir de junio de 2026 . Con estos certificados, se salda una deuda histórica reconocida legalmente, que estuvo pendiente por más de cuatro décadas, con trabajadores del sector público y privado, cuyos orígenes se remontan a hace más de 50 años.

Estos certificados tienen valor económico real, son transferibles, no pagan impuestos y no pueden ser embargados.

Procedimiento en caso de fallecimiento del beneficiario

La funcionaria detalló que cuando un beneficiario vivo inicia el trámite, pero fallece antes de recibir el certificado, los sobrevivientes deberán comenzar un nuevo proceso.

En estos casos, el cónyuge o los hijos deberán presentar el certificado de defunción e iniciar nuevamente la solicitud para poder acceder al beneficio correspondiente.

Respecto a los casos donde existan varios hijos beneficiarios, recomendó que los familiares lleguen a un acuerdo previo.

Si todos completan el formulario, todos deberán participar posteriormente en el cobro del beneficio. En cambio, si acuerdan que una sola persona realice el trámite, será esta quien reciba el certificado para posteriormente distribuir los fondos según lo convenido entre los familiares.

Cobro de Cepadem

Jaén recordó que el Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) no expira y todavía existen más de 45 mil personas que no lo han cobrado.

Las personas interesadas pueden verificar su condición y completar el formulario correspondiente a través del portal del MEF para recibir su certificado.

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