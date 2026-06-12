MEF: Anuncian 10 mil becas para cursos de inteligencia artificial y tecnología

Los interesados podrán acceder a más de 700 cursos de Google en áreas de alta demanda laboral.

Ciudad de Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció la disponibilidad de hasta 10,000 becas para que panameños puedan acceder a la plataforma de capacitación de Google, que ofrece más de 700 cursos especializados en áreas como inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube, ciberseguridad y liderazgo tecnológico.

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La iniciativa forma parte del programa Talent Up Panamá, desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Google Cloud y la Universidad Tecnológica de Panamá.

El titular de Economía y Finanzas indicó que Panamá cuenta con ventajas importantes para aprovechar esta oportunidad, entre ellas la presencia de más de 100 empresas multinacionales y un sector de servicios en constante expansión. Sin embargo, reconoció que aún existe el desafío de aumentar la cantidad de profesionales certificados en competencias tecnológicas avanzadas.

La iniciativa Talent Up Panamá tiene como objetivo impulsar una fuerza laboral preparada para responder a las exigencias de la economía del conocimiento, promoviendo mayores oportunidades de empleo, innovación y desarrollo productivo en el país.

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