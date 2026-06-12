'Los números no cuadran': Contralor ordena auditoría forense al Mercado de Chilibre

Flores explicó que los equipos de fiscalización se encuentran verificando distintos aspectos relacionados con el funcionamiento y la ejecución del proyecto.

El contralor general de la República, Anel Flores, anunció la realización de una auditoría forense al Mercado Periférico de Chilibre tras detectar aparentes inconsistencias en los costos de construcción de la obra.

La decisión fue comunicada luego de una inspección realizada por el funcionario en las instalaciones del mercado, donde cuestionó el monto invertido en el proyecto en relación con las características de la infraestructura.

“Acabo de estar en el Mercado Periférico de Chilibre. Los números no cuadran: más de B/.11,500 por metro cuadrado para una construcción que luce básica y muy lejos de justificar ese costo”, cuestionó Flores.

Ante estas observaciones, el contralor informó que ordenó una auditoría forense inmediata para determinar si existen irregularidades relacionadas con el uso de los recursos públicos destinados a la obra.

“Cada dólar de los panameños se fiscalizará”, subrayó.

Flores explicó que los equipos de fiscalización se encuentran verificando distintos aspectos relacionados con el funcionamiento y la ejecución del proyecto.

La auditoría buscará revisar la documentación, los procesos administrativos y los controles asociados al proyecto, desarrollado por la Alcaldía de Panamá con el objetivo de determinar si los costos reportados corresponden a las características de la construcción y si el manejo de los fondos públicos se ajustó a las normas vigentes.

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Retrasos en la obra

La orden de proceder del proyecto fue entregada un 28 de septiembre de 2022, bajo la administración del exalcalde José Luis Fábrega.

En ese momento, la proyección de culminación del proyecto se estimó en 13 meses, con un costo de 11 millones 998 mil dólares. El proyecto fue adjudicado al Consorcio Bioecológica Servicios y Alquileres.

A la salida de Fábrega, se reprogramó la entrega para finales de 2024, sin embargo, a la fecha el proyecto sigue en ejecución.

Se contempló un total de 50 módulos de venta de frutas y vegetales, con abarroterías, refresquería, panadería, dulcería, heladería, locales de venta de frituras y venta de carnes (res, cerdos, aves), mariscos y embutidos.

Además de servicios complementarios como: locales comerciales, de artesanías, servicios municipales, áreas verdes, espacios de recreación, estacionamientos y una amplia oferta gastronómica para promover la comida típica panameña.

En 2025, en la elaboración del primer presupuesto del alcalde Mayer Mizrachi, fueron destinados $375,000.00 en proyecto para el corregimiento de Chilibre, entre estos se encontraba la construcción del Mercado Municipal de Chilibre.

En el plan de inversión de 2025 se contempló $35,000 para servicio de limpieza y desinfección del mercado, y otros $2,000 para fumigación. Además, se asignó $159,500 para la recolección de los desechos y disposición final del Mercado de Chilibre, según consta en el Acuerdo N°294 publicado en la Gaceta Oficial.

Mientras que en 2026, el presupuesto modificado, bajo el acuerdo N°106, el plan de inversiones del Municipio de Panamá asignó $4,519,273 para la construcción de dicha obra.

Con su culminación, se espera que beneficie a más de 50 mil habitantes de Panamá Norte.

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