'Unachi no tiene plata para pagar': Contralor señala que falta de fondos impide pagos de planilla

Desde la perspectiva de la Contraloría, la principal limitante para efectuar desembolsos es la falta de capacidad financiera de la universidad.

El contralor general de la República, Anel Flores, se refirió a la situación financiera que enfrenta la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), luego de que una docente solicitara la suspensión de los pagos a los vicerrectores de la institución, argumentando que estas autoridades habrían contribuido al deterioro financiero de la universidad junto con la exrectora Etelvina Medianero de Bonagas.

Consultado sobre la situación, Flores sostuvo que el problema que enfrenta actualmente la casa de estudios superiores responde a la falta de recursos económicos para hacer frente a sus compromisos.

“Los pagos en este momento se están efectuando porque simplemente la universidad no tiene fondos. O sea, no es un tema de que se pararon o se detuvieron. Simplemente, la Unachi no tiene plata para pagar su planilla”, manifestó.

El contralor señaló que la situación es consecuencia de problemas administrativos acumulados y que la institución deberá buscar mecanismos para hacer frente a sus obligaciones financieras.

“Lo que está sucediendo en este día, simplemente no hay dinero para pagar esa planilla; obviamente, tendrá que hacer su esfuerzo con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver cómo resuelve ese tema”, reiteró.

Respecto a la solicitud de una profesora que planteó la suspensión de los salarios de los vicerrectores, como establecen los estatutos universitarios, el contralor evitó pronunciarse sobre decisiones internas de la institución, alegando respeto a su autonomía.

“En la vida de la Unachi yo no voy a meterme. Es un tema autónomo y yo respeto las decisiones”, indicó.

No obstante, reiteró que desde la perspectiva de la Contraloría, la principal limitante para efectuar desembolsos es la falta de capacidad financiera de la universidad.

“Sin embargo, en lo que compete a la contabilidad, nosotros no estamos efectuando pagos de planilla porque simplemente no tienen viabilidad económica. Eso quiere decir que no tienen dinero en la cuenta para poder pagar sus diferentes obligaciones contractuales”, subrayó.

Las declaraciones del contralor se producen en medio de los cuestionamientos sobre la administración financiera de la Unachi y las dificultades que enfrenta la institución para cumplir con diversas obligaciones económicas y las afectaciones que esta situación ha tenido en el personal administrativo universitario.

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Precisamente, el pasado 3 de junio, la vicerrectora Administrativa, Rosa Moreno, en compañía de la directora de Planificación, Iris Fuentes, y Sugeli Castillo, se reunieron con un equipo técnico del MEF para analizar la situación relacionada con el pago de acreedores y el pago de la cuota del Seguro Social, lo que mantiene en incertidumbre a los funcionarios debido a que no han podido cumplir con sus obligaciones financieras.

A pesar de la crisis, la institución garantizó el funcionamiento académico y administrativo.

"Para tranquilidad de toda la comunidad universitaria, se confirma que el funcionamiento académico y administrativo de la Unachi continuará su recorrido con normalidad", informó la institución en un comunicado.

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