Jonathan Gutiérrez: El niño de Pedregal que venció las estadísticas y hoy le pone voz a los sueños de Panamá

El narrador de TVMAX pasó de esquivar las pandillas, trabajar de madrugada cargando aviones y practicar frente a un espejo con una peinilla en la mano, a convertirse en una de las voces del Mundial para Panamá.

Hay historias que trascienden el deporte. Historias que hablan de esfuerzo, sacrificio y oportunidades. La de Jonathan Gutiérrez, narrador de TVMAX y colaborador de TVN Media, es una de ellas.

Detrás de cada gol que canta con toda pasión, existe un recorrido marcado por la perseverancia de un joven que creció en Pedregal, en un entorno donde muchos de sus amigos de infancia tomaron caminos equivocados.

"Gran parte de mis amigos tomaron malas decisiones", recuerda Jonathan. Sin embargo, su destino fue diferente gracias a personas que aparecieron en momentos clave de su vida.

Una de ellas fue el conocido DJ Macoy, quien se convirtió en una especie de mentor cuando Jonathan acababa de terminar la escuela secundaria.

Te puede interesar: Mundial 2026: Selección de Panamá retoma los entrenamientos con motivación y enfoque táctico

Mientras muchos jóvenes permanecían en las esquinas del barrio sin mayores perspectivas, Macoy lo invitó a acercarse a la radio y le insistió en que estudiara periodismo y obtuviera su licencia de locución.

Aquella decisión terminó cambiando su vida.

El niño que perseguía balones y sueños

Desde pequeño, el fútbol ocupaba un lugar especial en su corazón. Los domingos se escapaba de casa para jugar en las canchas de su comunidad. Su madre muchas veces no sabía dónde estaba hasta descubrir que había salido temprano para participar en algún torneo improvisado.

Con el tiempo, esa pasión evolucionó.

Compró un celular y comenzó a grabar entrevistas para un canal de YouTube que él mismo creó. Mientras otros buscaban a las figuras consagradas del fútbol panameño, Jonathan apostaba por entrevistar a jóvenes promesas que casi nadie conocía.

Entre ellos estaban nombres como Adalberto Carrasquilla y Andrés Andrade, cuando apenas daban sus primeros pasos en el deporte y hoy son selección nacional.

Y así fue como poco a poco, fue labrando su camino, desarrollando las herramientas que años después le abrirían las puertas del periodismo deportivo.

Dormir era un lujo

Antes de llegar a TVN Media, Jonathan contó que trabajaba durante las madrugadas en una empresa de aviación cargando y descargando aviones. Las jornadas eran agotadoras.

Trabajaba de noche, asistía a la universidad durante el día y luego acudía a la emisora, donde comenzaba a aprender el oficio.

Cuando recibió la oportunidad de realizar una práctica como community manager en TVMAX, enfrentó uno de los mayores retos de su vida.

Durante un mes mantuvo ambos trabajos. Cumplía ocho horas en la empresa de aviación y luego otras ocho horas en TVN Media.

"Yo tenía mi canal de YouTube. Me metía en Instagram y ponía el YouTube. Entonces, empezaba a practicar, a practicar, a practicar, a practicar. Un buen día, me llegó un correo de TVN. Decía: <¿Usted quiere ser Community Manager?> Entonces, empecé siendo Community Manager, manejaba las redes sociales de TVMAX, ahí en el 2016. Cuando empecé, un mes me dieron de práctica. En ese mes, yo no podía renunciar a la empresa de aviación. Porque la empresa de aviación era seguro. Acá era un mes", recordó.

Al finalizar el período de prueba, recibió una propuesta formal y decidió apostar por el periodismo.

La peinilla que se convirtió en micrófono

Su madre, Olda Ortiz, recuerda cómo practicaba narraciones frente al espejo utilizando una peinilla como si fuera un micrófono.

Lo hacía hasta altas horas de la noche. Mientras el resto de la familia intentaba dormir, Jonathan seguía imaginando partidos, goles y transmisiones. Aquellas prácticas silenciosas fueron el inicio de una carrera que hoy llega al gran escenario, el Mundial de Fútbol.

Una historia escrita por una familia

Jonathan nunca habla de sus logros sin mencionar a sus padres. Su padre, Marcelino Gutiérrez, vendía galletas desde la madrugada para sostener a la familia. Muchas veces Jonathan lo acompañaba antes de ir a la escuela.

Su madre, por su parte, hacía sacrificios silenciosos para que nada faltara en casa.

"Recuerdo a mi mamá sacándose la comida de la boca para que yo comiera", confesó emocionado.

Hoy, ambos observan con orgullo cómo aquel niño inquieto de Pedregal alcanzó una meta por la cual tuvo que esperar, pero nunca dejó de luchar y aprender.

La paciencia que construyó una carrera

El camino tampoco fue sencillo dentro de los medios. Durante el Mundial de Rusia 2018 no tuvo la oportunidad de narrar. Tampoco ocurrió en Catar 2022. Muchos se habrían rendido.

Jonathan decidió prepararse más. Tomó cursos, buscó capacitación internacional, aprendió de referentes del periodismo deportivo y siguió trabajando en silencio. Esperó su momento.

Y finalmente llegó.

La voz de una nueva generación

Hoy, Jonathan Gutiérrez es una de las voces que acompaña a miles de panameños durante las transmisiones deportivas de TVMAX. Pero más allá de la narración, su historia representa algo mucho más grande. Es el ejemplo de que el lugar donde se nace no determina el destino. Que el esfuerzo sí tiene recompensa.

Y que detrás de cada voz que emociona a un país entero, puede existir un niño de barrio que un día soñó frente a un espejo con una peinilla en la mano. Ese niño nunca dejó de creer. Y hoy Panamá escucha su historia en cada narración.