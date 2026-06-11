Mundial 2026 previa| México vs Sudáfrica: el choque que arranca la fiesta

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| ¡HOY! Sintoniza a las 11:30 a.m. la ceremonia inaugural y a las 2:00 p.m. el partido México vs Sudáfrica por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/Por tercera vez en la historia, México es anfitrión de una Copa del Mundo y aunque esta vez la organiza en conjunto con sus vecinos, Estados Unidos y Canadá, hoy se convierte en el centro de la atención.

El Estadio Azteca, mítica instalación deportiva que fue punto central de las ediciones de 1970 y 1986, es el lugar donde comenzará la fiesta. Las selecciones de México y Sudáfrica se tomarán ese sitio para enfrentarse en el primer partido del Mundial 2026.

El 'Tri', dirigido por el experimentado entrenador Javier Aguirre, tendrá una tarea importante frente a su afición. Dar un primer golpe y construir un camino que les lleve a romper la barrera de los cuartos de final, máxima instancia que ha alcanzado dos veces en sus 16 participaciones mundialistas anteriores. Esas fueron en las ocasiones que fue sede del torneo.

"Hay que romper la estadística. No tenía el dato, se lo voy a compartir a los jugadores, va a ser otro aliciente", expresó Aguirre en la conferencia de prensa previa al partido.

Con su presencia, al frente del banquillo mexicano, Aguirre participará en su tercer Mundial como entrenador ya que lo hizo en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. También tuvo presencia como jugador en México 1986 y como asistente en Estados Unidos 1994.

Por su parte, Sudáfrica regresa a una Copa del Mundo tras ser el anfitrión en la cita de 2010. Los 'Bafana Bafana' tienen como su timonel al belga Hugo Broos quien les llevó al tercer lugar de la Copa Africana de Naciones en el año 2024 y han mostrado un progreso que les tiene de vuelta en un Mundial.

Esta será la cuarta participación de Sudáfrica en un Mundial, tras competir en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y en su propio territorio en 2010. En ninguna de esas ocasiones pasó de la fase de grupos, por lo que su misión será superarla. Por lo tanto tratarán de dar un paso firme para ese cometido con un triunfo ante los mexicanos.

"Habrá 85.000 mexicanos gritando y cantando. Pero nosotros tenemos que centrarnos en nuestro juego. Y si podemos hacer eso, si no nos dejamos influenciar por el ruido de 85.000 mexicanos, entonces tendremos un buen partido", expresó Broos en conferencia de prensa.

Este encuentro también tiene un significado especial para el timonel de Sudáfrica, quien jugó con la Selección de Bélgica en el Mundial de México 1986.

"Incluso en Hollywood no se escriben mejores guiones: jugué el Mundial y ahora, cuatro décadas después, seré de nuevo uno de los seleccionadores del partido inaugural", indicó Broos en una entrevista que le hizo la agencia de noticias AFP.

Un partido fuerte y emociones por montón es lo que se espera en el llamado 'Coloso de Santa Úrsula' y usted podrá vivirlo a través de TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.

Posibles alineaciones

México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thalente Mbatha; Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis. DT: Hugo Broos.

Antecedentes

Mexicanos y sudafricanos se han enfrentado dos veces en ocasiones anteriores.

El 8 de julio de 2005 midieron fuerzas por primera vez. Esa ocasión fue en la fase preliminar de la Copa Oro de ese año y los 'Bafana Bafana' ganaron por marcador de 2 goles a 1.

Phillip Evans (28') y Elrio Van Heerden (41') anotaron los goles de Sudáfrica, que participó en ese torneo como invitado. En tanto que Francisco 'Maza' Rodríguez descontó por México al 83.

La segunda vez fue el 11 de junio de 2010, en el partido inaugural del Mundial 2010, y su marcador fue un empate 1 a 1. Lawrence Siphiwe Tshabalala adelantó a los sudafricanos con un gol al minuto 55, en tanto que Rafael Márquez igualó por los mexicanos al 79.

Espectáculo

Antes del duelo entre México y Sudáfrica, se dará la ceremonia inagural del Mundial 2026.

Se tiene un espectáculo programado con artistas destacados y cuyo punto central estará a cargo de la cantautora colombiana Shakira quien canta el tema oficial del torneo, "Dai Dai", junto al cantante nigeriano Burna Boy.

La banda de rock mexicana Maná, el grupo de cumbia Los Ángeles Azules, las cantantes Belinda y Lila Downs, el colombiano J Balvin, el venezolano Danny Ocean y la sudafricana Tyla completan el conjunto de artistas que formarán parte del show cuya duración será de 90 minutos.

Sintoniza nuestras señales y plataformas, desde las 11:30 a.m. para que disfrutes de este show que unirá a la música y el fútbol en un solo escenario.