Mundial 2026 México vs Sudáfrica: dónde, cuándo y a qué hora ver gratis la inauguración

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | A pocas horas del pitazo inicial, todo está listo para que arranque la Copa.

Panamá/El Mundial 2026 ya está en marcha. Este jueves 11 de junio, México y Sudáfrica se miden en uno de los duelos más esperados de la primera jornada, en el marco del torneo más grande en la historia del fútbol: la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por tres países — México, Estados Unidos y Canadá.

El partido podrá seguirse de forma completamente gratuita. La señal abierta de TVN y TVMAX cubrirán el encuentro en televisión, y la plataforma TVN Pass lo transmitirá en vivo por internet sin costo adicional para el usuario.

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La cobertura televisiva comenzará a las 12:00 del mediodía con una previa que incluirá análisis táctico, alineaciones confirmadas y todo el ambiente previo desde el estadio. El pitazo inicial está fijado para las 2:00 de la tarde.

Quienes prefieran seguirlo desde la radio podrán sintonizar TVN Radio en el 96.5 FM, con narración en directo y comentarios a lo largo de los 90 minutos.

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Cobertura desde todas las sedes

El equipo periodístico cuenta con enviados especiales desplegados en cada una de las sedes del torneo en México, Estados Unidos y Canadá, asegurando crónicas, reportajes y el ambiente de cada estadio en tiempo real.

Este Mundial supone una transformación histórica del formato de competencia. Por primera vez, 48 selecciones nacionales disputarán la Copa del Mundo, frente a las 32 que participaban en ediciones anteriores. La fase de grupos se organiza en 12 grupos de cuatro equipos; los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros clasificados avanzan a la ronda de 32, donde comienza la eliminación directa hasta la gran final prevista para el 19 de julio.

El nuevo formato amplía las oportunidades para selecciones de todas las confederaciones y convierte cada partido de la fase inicial en un encuentro decisivo. México vs Sudáfrica es, en ese contexto, mucho más que un estreno: es el primer capítulo de un torneo que marcará un antes y un después en la historia del fútbol mundial.

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