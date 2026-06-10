Mundial 2026| Sudáfrica, junto a Hugo Broos, buscan dar el golpe en el Estadio Azteca

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Sintoniza el partido inaugural México vs Sudáfrica, el jueves 11 de junio a las 2:00 p.m., por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.

México/El técnico de Sudáfrica, el belga Hugo Broos, ha lanzado un desafío a sus pupilos: bloquear el muro de clamor cuando salten el jueves a la cancha a enfrentarse al anfitrión México en el arranque del Mundial 2026.

El exdefensa convertido en entrenador ya estuvo ahí, en el Azteca de Ciudad de México, en la copa de 1986, cuando los locales le recetaron a Bélgica un 2-1.

Ahora tendrá un emocional regreso con los "Bafana Bafana" en el Grupo A de la justa futbolística.

Broos se prepara para el clamor del legendario estadio, que vivirá su tercer Mundial, en un partido considerado decisivo para las posibilidades de Sudáfrica de superar la fase de grupos.

"Habrá una gran multitud (de mexicanos) y no mucho apoyo para Sudáfrica (...). "Es una gran ayuda para ellos", dijo Broos en rueda de prensa.

"Habrá 85.000 mexicanos gritando y cantando. Pero nosotros tenemos que centrarnos en nuestro juego. Y si podemos hacer eso, si no nos dejamos influenciar por el ruido de 85.000 mexicanos, entonces tendremos un buen partido".

Por lo demás, Broos considera que México es el equipo a vencer en el Grupo A.

"Creo que han ganado casi todos los últimos diez partidos que han jugado", añade el timonel sobre "El Tri", al que describe como una escuadra con "confianza" y la "mejor" del A.

"Será un juego muy duro. Necesitamos estar en nuestro mejor nivel, y puedo asegurar que nuestro equipo está preparado para pelear cada metro y cada balón", explicó.

Por otro lado, el timonel admitió que no es partidario del Mundial ampliado a 48 selecciones. "Es más cansado", expresó.

Menciona el exigente itinerario que le espera a su equipo, con partidos en la estadounidense Atlanta y en la mexicana Monterrey.

"Es un poco demasiado grande cuando juegas con 48 países", dice. "Hace 40 años fue la Copa del Mundo en México, pero son tiempos modernos y hay que adaptarse".