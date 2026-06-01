Mundial 2026| ¡Problema resuelto! Sudáfrica pudo viajar a México tras inconvenientes de visado

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana, partido amistoso previo al Mundial 2026, el miércoles 3 de junio desde las 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Sudáfrica/La delegación sudafricana voló este lunes a México para disputar el Mundial 2026 (11 de junio-19 de julio), con 24 horas de retraso sobre el programa previsto debido a la entrega tardía de algunos visados, indicó la Federación Sudafricana de Fútbol (SAFA).

"Si bien el retraso en la entrega de los visados ha supuesto la pérdida de un día útil para el equipo..., la SAFA está satisfecha con la resolución del asunto y con el hecho de que el programa del equipo siga bien encaminado", declaró la instancia en un comunicado.

La SAFA fue duramente criticada en los últimos días por ese asunto, incluso por parte del gobierno sudafricano.

La federación ha "presentado sus disculpas a la nación por este retraso".

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La salida prevista para el domingo tuvo que ser aplazada en el último momento, ya que cuatro miembros de la delegación no recibieron su visado a tiempo.

En X, el ministro de Deportes, Gayton McKenzie, exigió explicaciones y prometió medidas contra los responsables de este "caos".

Los Bafana Bafana deben establecer su base en México, donde se enfrentarán en el partido inaugural al país anfitrión el 11 de junio en Ciudad de México.

Encuadrados en el Grupo A, viajarán después a Atlanta (Estados Unidos) para enfrentarse a la República Checa (18 de junio), antes de regresar a México, a Monterrey, para un tercer encuentro contra Corea del Sur el 25 de junio.