EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana EN VIVO el miércoles 3 de junio 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/A pocos días del esperado partido amistoso entre las selecciones de Panamá y República Dominicana, las autoridades nacionales presentaron un amplio plan de seguridad, movilidad y logística con el objetivo de garantizar que el evento se desarrolle de manera ordenada y segura para los miles de aficionados que asistirán al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El encuentro, programado para este miércoles 3 de junio, servirá como el partido de despedida de la Selección de Panamá ante su afición antes de continuar con su calendario de preparación internacional rumbo al Mundial 2026.

La expectativa por ver al equipo dirigido por el entrenador Thomas Christiansen ha generado una gran respuesta de los aficionados, al punto que los estacionamientos del estadio agotaron su capacidad varios días antes del compromiso.