Panamá vs República Dominicana | Conoce todos los detalles de seguridad y logística de este partido

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana EN VIVO el miércoles 3 de junio 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/A pocos días del partido amistoso entre las selecciones de Panamá y República Dominicana, las autoridades nacionales presentaron un completo plan de seguridad, movilidad y logística para garantizar el desarrollo del encuentro que se disputará este miércoles 3 de junio en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en lo que será el partido de despedida de la selección canalera antes de continuar su preparación rumbo al Mundial 2026.

Durante una conferencia de prensa realizada en el coloso de Juan Díaz, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y la Policía Nacional informaron que se desplegará un operativo especial que contará con más de 500 unidades policiales, además de personal de seguridad privada para reforzar los controles de acceso al estadio.

Las autoridades explicaron que se implementarán tres anillos de seguridad alrededor del recinto deportivo. El primer anillo abarcará las instalaciones internas del estadio, incluyendo accesos, pasillos, gradas y áreas cercanas al terreno de juego. El segundo y tercer anillo cubrirán las zonas externas y residenciales cercanas al estadio, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

Asimismo, se instalarán cuatro filtros de revisión, ubicados estratégicamente en los alrededores del Rommel Fernández. Entre los principales puntos de control destacan el acceso frente al Gimnasio Roberto Durán y la entrada cercana al Crown Casino, donde se realizará la verificación de boletos y controles de seguridad.

Movilidad y transporte

Uno de los principales llamados de las autoridades fue a utilizar el transporte masivo, debido a que los estacionamientos del estadio se encuentran agotados desde hace una semana.

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito informó que el operativo vial comenzará desde las 9:00 de la mañana, con unidades desplegadas en las principales vías de acceso al estadio, incluyendo la avenida José Agustín Arango. Durante la jornada se efectuarán cierres parciales, desvíos vehiculares, vigilancia de cruces peatonales y monitoreo permanente del flujo vehicular antes, durante y después del compromiso.

Además, se dispondrá de grúas para retirar vehículos mal estacionados que puedan afectar la movilidad y se brindarán escoltas motorizadas para los equipos participantes y el cuerpo arbitral.

Servicio gratuito de Mibus y Metro de Panamá

Como parte de las medidas para reducir la congestión vehicular, se habilitará un servicio especial gratuito de Mibus para los aficionados.

Los buses operarán desde las 4:45 p.m. hasta las 8:15 p.m., cubriendo la ruta entre la estación Metro El Crisol y el Estadio Rommel Fernández. Al finalizar el encuentro, el servicio realizará el recorrido de retorno desde la entrada este del estadio hacia la misma estación del Metro.

Las autoridades recomendaron a los fanáticos utilizar tanto el Metro de Panamá como los buses especiales para facilitar el acceso al evento y evitar retrasos por el tráfico en los alrededores del estadio.

Puertas abrirán desde las 5:00 p.m.

La FPF confirmó que las puertas del estadio estarán abiertas desde las 5:00 p.m., mientras que el inicio del partido está previsto para las 7:45 p.m.

La entrada peatonal ubicada en el sector del 911 será una de las más utilizadas por los aficionados y contará con más de 30 puntos de revisión para hombres, mujeres y niños. También estará habilitado el acceso masivo ubicado junto al casino para los sectores este y norte del estadio.

Finalmente, las autoridades reiteraron la advertencia sobre posibles estafas y reventa de boletos, recordando que las entradas oficiales son exclusivamente digitales y deben adquirirse únicamente a través de los canales autorizados de la Federación Panameña de Fútbol y Ticket Plus.