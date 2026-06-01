Universidad de Panamá inicia campaña electoral para elegir nuevas autoridades

Las elecciones están programadas para el próximo 1 de julio y se desarrollarán en horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Panamá/La Universidad de Panamá vive un ambiente electoral de cara a la elección de sus nuevas autoridades, que tendrán la responsabilidad de dirigir la principal casa de estudios superiores del país durante los próximos cinco años.

En este proceso participan seis aspirantes a la Rectoría:

Roberto Ah Chong,

César Augusto García Escobar,

Migdalia Bustamante Villarreal,

Corina Pérez Coronado,

Denis Javier Chávez, y

José Emilio Moreno Rodríguez.

Además de escoger al nuevo rector, la comunidad universitaria también elegirá a los decanos de 37 facultades y a las autoridades de 23 centros regionales universitarios.

Rufino Fernández, presidente del Organismo Electoral de la Universidad de Panamá, manifestó que las expectativas son que el proceso se desarrolle con normalidad y conforme a las disposiciones establecidas para este tipo de elecciones.

"Las expectativas son que todo se lleve dentro de la normalidad que exige un proceso como este aquí dentro de la Universidad de Panamá", expresó.

Fernández también hizo un llamado a los estudiantes para que verifiquen su inclusión en el padrón electoral antes de la fecha límite.

El cierre de este último padrón es el día 8 de junio, por lo que se le pide a aquellos que no se han verificado que por favor lo hagan. Estamos abiertos hasta el 8 de junio. Pueden verificarse en la página del organismo o pueden venir personalmente", indicó.

El presidente del organismo electoral explicó además que el periodo oficial de campaña inició el pasado 29 de mayo y se extenderá hasta el 29 de junio. Posteriormente se dará paso al periodo de reflexión previo a los comicios.

Las elecciones están programadas para el próximo 1 de julio y se desarrollarán en horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Con el inicio de la campaña electoral, la Universidad de Panamá entra en una etapa clave para la escogencia de las autoridades que tendrán a su cargo la administración de los recursos y la toma de decisiones académicas y administrativas de la institución durante el próximo quinquenio.

Con información de Jorge Quirós.