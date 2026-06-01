MiBus lanza buses mundialistas y anuncia servicio gratuito para el partido Panamá vs. República Dominicana

La empresa presentó frente al Estadio Rommel Fernández seis metrobuses totalmente rotulados con los colores y jugadores de la Selección Nacional. Este miércoles habrá servicio especial gratuito desde las 4:45 p.m. hasta las 8:15 p.m. para el amistoso ante República Dominicana.

A dos días del amistoso entre Panamá y República Dominicana, MiBus presentó frente al Estadio Rommel Fernández seis unidades de transporte totalmente decoradas con la temática de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los buses exhiben los colores de la Selección Nacional, banderitas, afiches y el uniforme con el que Panamá competirá en el torneo, donde el equipo quedó ubicado en el Grupo L. Cada unidad lleva imágenes de los jugadores que representarán al país en el certamen.

Servicio especial este miércoles

Para el partido amistoso Panamá vs. República Dominicana del próximo 3 de junio, MiBus habilitará un servicio especial gratuito desde las 4:45 p.m. hasta las 8:15 p.m., que incluye transporte hacia el estadio y servicio a la salida del encuentro.

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Más buses en camino

A partir de este martes, las seis unidades mundialistas circularán en las rutas regulares de MiBus con tarifa normal. La empresa confirmó que en los próximos días se incorporarán más metrobuses con esta temática a la flota, en el marco de una alianza con Fepaput y el JCDC. Las rutas específicas serán una sorpresa, por lo que instaron a los usuarios a mantenerse atentos y compartir sus fotos en redes sociales.

La vocera de MiBus llamó a los usuarios a cuidar las unidades durante todo el mes mundialista. "Un bus que sale de operaciones es un bus que deja de atender usuarios", recordó.

Información de Luis Mendoza