Comunidad de Los Pozos denuncia crisis por falta de agua ¿Qué ha pasado con la potabilizadora?

Según los residentes, algunas familias están recurriendo a viajes hasta sectores donde aún hay disponibilidad de agua, mientras que otras dependen de camiones cisterna cuando estos llegan a la comunidad.

Los Pozos, Herrera/La falta de agua potable continúa afectando a residentes del distrito de Los Pozos, en la provincia de Herrera, una situación que, según los propios habitantes, se ha prolongado durante décadas y que en las últimas semanas se ha agravado debido al agotamiento de algunas fuentes de abastecimiento.

Moradores de la comunidad aseguran que varios de los pozos utilizados históricamente para obtener agua presentan niveles mínimos o prácticamente se han secado, lo que dificulta el acceso al recurso para decenas de familias.

Durante un recorrido por el área, se pudo constatar que algunos pozos apenas producen gotas de agua, insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los residentes.

Cecilia, una de las residentes del sector, indicó que llevan semanas enfrentando dificultades para abastecerse y que, ante la falta del servicio, han tenido que buscar alternativas para realizar tareas cotidianas como lavar ropa, cocinar o mantener la higiene en sus hogares.

Relató que en su vivienda residen tres niños y que, debido a la escasez, debe trasladarse a otras casas de familiares para poder realizar labores domésticas.

Según los residentes, algunas familias están recurriendo a viajes hasta sectores donde aún hay disponibilidad de agua, mientras que otras dependen de camiones cisterna cuando estos llegan a la comunidad.

La situación también está impactando a comercios locales. Por su parte, Prudencio Ríos, un adulto mayor detalló que restaurantes y otros establecimientos enfrentan dificultades para operar con normalidad debido a la falta del suministro.

"150 años siendo distrito de Los Pozos. ¿A dónde están las autoridades?", cuestionó el adulto mayor.

Los moradores sostienen que el problema no es reciente y afirman que la falta de agua ha sido una constante durante años en el distrito.

Además, consideran que varios de los pozos existentes ya no ofrecen la capacidad necesaria para abastecer a la población, debido a que fueron construidos con poca profundidad y con el paso del tiempo han reducido significativamente su rendimiento.

Los residentes también manifestaron su preocupación por la frecuencia con la que reciben apoyo mediante distribución de agua, señalando que en ocasiones deben esperar varios días para volver a contar con el recurso.

Frente a este escenario, la principal expectativa de la comunidad está puesta en la nueva planta potabilizadora que se construye en el distrito. El proyecto se encuentra en su etapa final de construcción y actualmente atraviesa un proceso de pruebas previo a su entrada en operación.

Información de Eduardo Javier Vega

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