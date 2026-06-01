Crisis en la Unachi: Docentes reaccionan a declaraciones de Molinar

La Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí expresó su respaldo a las declaraciones de la ministra Lucy Molinar y reiteró que las irregularidades denunciadas se arrastran desde hace años.

La Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) respaldó las declaraciones de la ministra de Educación, Lucy Molinar, y exigió la salida de la rectora Etelvina de Bonagas y de su grupo, así como un cambio de actitud por parte del Consejo General Universitario (CGU).

El profesor Absel Navarro, señaló que la institucinalidad dentro de la Unachi se ha roto, indicando que también tuvieron la esperanza de que se actuara en favor de los esudiantes.

Dijo que las irregularidades denunciadas no son nuevas. "Esta es una situación que hace años estábamos denunciando. La gota que derramó el vaso fue el pronunciamiento del Consejo General Universitario", expresaron, al tiempo que manifestaron su complacencia por las acciones anunciadas por Meduca.

Extralimitación de funciones

Félix Estrada calificó la decisión del CGU de rechazar la renuncia de Bonagas como una extralimitación de funciones, ya que esa atribución no forma parte de las competencias de ese órgano. Además, reafirmaron que la renuncia fue presentada por la propia rectora sin presión alguna.

Los profesores también señalaron que dentro de la universidad se han vulnerado derechos constitucionales de los universitarios, como la libertad de expresión, de reunión y de asociación, bajo el argumento de proteger la autonomía. "Siempre utilizan la autonomía para blindarse, pero la autonomía también es respetar la institucionalidad", advirtieron.

La autonomía tiene límites

Los docentes fueron claros en su postura sobre el alcance de la autonomía universitaria: "La autonomía no es una patente de corso para hacer lo que le dé la gana a quien está al frente de la Unachi. La autonomía es para trabajar en lo académico y en lo administrativo de manera prístina, sin opacidad", subrayaron.

Asimismo, hicieron un llamado a las 29 personas del CGU que votaron por rechazar la renuncia de Bonagas a reconocer que actuaron de manera inapropiada y en contravía de sus funciones.

¿Qué esperan hacia adelante?

La asociación pidió que continúen las investigaciones por parte de las instancias competentes, incluido el Ministerio Público, y que se haga justicia "una vez por todas". El objetivo, insistieron, es que la Unachi pueda cumplir su razón de ser: ser una fuente de formación para estudiantes que no tienen acceso a universidades privadas ni a estudios en el extranjero.

Información de Demetrio Ábrego