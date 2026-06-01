Crisis en la Unachi: Apede pide esclarecer denuncias sin afectar a estudiantes y docentes

Este lunes 1 de junio Apede anunció la realización del Foro de Ambiente 2026, programado para el próximo 4 de junio, cuyo tema central será el agua, las nuevas tecnologías y la sostenibilidad empresarial.

Ciudad de Panamá/La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, se sumó a las reacciones en torno a la situación que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y respaldó las investigaciones que se desarrollan sobre presuntas irregularidades dentro de la institución, aunque enfatizó que ello no debe traducirse en el cierre de la universidad.

Durante una conferencia de prensa relacionada con el Foro de Ambiente 2026, De Sanctis señaló que los cuestionamientos en torno a la Unachi no son nuevos y que durante años distintos sectores de la sociedad han expresado preocupaciones sobre el manejo de la casa de estudios superiores.

La dirigente empresarial indicó que es necesario que las autoridades realicen todas las investigaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron actuaciones irregulares o posibles abusos de poder.

Según De Sanctis, la población tiene derecho a conocer los resultados de las investigaciones y a que se adopten las medidas que correspondan en caso de comprobarse responsabilidades.

La presidenta de Apede sostuvo que cualquier funcionario que haya utilizado su posición para beneficio personal debe responder ante las autoridades competentes.

Sin embargo, advirtió que las investigaciones no deben afectar la continuidad de una institución que considera fundamental para el desarrollo educativo de la provincia de Chiriquí.

"No por una persona no se debe cerrar una universidad", afirmó.

De Sanctis señaló que una de las principales preocupaciones que han surgido entre la población está relacionada con el futuro de los estudiantes y docentes en caso de que la crisis financiera e institucional escale.

Por ello, consideró importante enviar un mensaje de tranquilidad a quienes forman parte de la comunidad universitaria.

"Debe darle la tranquilidad a los estudiantes, a los profesores de que se mantenga la universidad andando", indicó.

La empresaria recalcó que los cuestionamientos han estado dirigidos principalmente hacia la administración de la universidad y la rectora Etelvina Medianero de Bonagas no hacia la institución en sí misma, por lo que insistió en que las investigaciones deben centrarse en establecer responsabilidades individuales.

Asimismo, agregó que si las investigaciones determinan la participación de otras personas en posibles actos de corrupción, estas también deberán ser objeto de las acciones correspondientes.

A juicio de De Sanctis, la Universidad Autónoma de Chiriquí desempeña un papel clave en la formación profesional de miles de jóvenes chiricanos y debe continuar operando mientras las autoridades competentes desarrollan las investigaciones.

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Foro de Ambiente 2026

Este lunes 1 de junio Apede anunció la realización del Foro de Ambiente 2026, programado para el próximo 4 de junio, cuyo tema central será el agua, las nuevas tecnologías y la sostenibilidad empresarial.

De acuerdo con De Sanctis, el encuentro busca promover el intercambio de experiencias y soluciones relacionadas con la gestión de recursos naturales, especialmente en materia hídrica.

"No se va a ver en profundidad el tema del Idaan en particular, sino que se va a hablar de la gestión hídrica en términos generales, porque el tema del agua no es solo el Idaan", explicó.

La presidenta de Apede indicó que el evento abordará temas relacionados con la conservación del agua, el uso de tecnologías innovadoras y proyectos de sostenibilidad que ya están siendo implementados en distintos países y que podrían ser adaptados a Panamá.

Entre los participantes estará la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, quien compartirá experiencias sobre la gestión hídrica en la cuenca canalera.

También participará el diputado Lenín Ulate, presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, junto a representantes de diversos sectores vinculados a la gestión ambiental.

Por su parte, Ian Moreno, presidente la Comisión de Ambiente de Apede y organizador del Foro de Ambiente, destacó que actualmente existen soluciones tecnológicas para enfrentar muchos de los desafíos ambientales que afectan a las ciudades y comunidades.

"Todos los problemas que tú te imagines en este momento en cuanto ambiente ya tienen soluciones", señaló.

Moreno explicó que durante el foro se expondrán experiencias relacionadas con el manejo de residuos, saneamiento de aguas, reutilización de materiales y otras iniciativas de economía circular que ya se aplican en diferentes países.

Según indicó, el objetivo es dar a conocer tecnologías y modelos de gestión que puedan contribuir a mejorar la sostenibilidad ambiental en Panamá.

El evento incluirá además paneles sobre la situación hídrica nacional, la gestión del agua en distintas regiones del país y los desafíos que enfrenta Panamá para garantizar la disponibilidad de este recurso en el futuro.

Información de Jorge Quirós