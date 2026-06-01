CSS crea comité técnico ad honorem para impulsar proyectos de infraestructura y mantenimiento ¿Quiénes son?

El comité trabajará de forma ad honorem y está conformado por ingenieros con experiencia en diversas áreas estratégicas, varios de ellos con trayectoria profesional en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) .

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la creación de un Comité Ejecutivo de Infraestructura y Mantenimiento, integrado por profesionales de la ingeniería panameña, con el propósito de fortalecer los procesos de restauración, modernización e inversión en las instalaciones de la institución.

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, el nuevo equipo tendrá entre sus funciones el desarrollo de especificaciones técnicas de alto nivel para proyectos de infraestructura, la definición de estándares de mantenimiento de clase mundial orientados a garantizar la durabilidad y eficiencia de las instalaciones, así como la creación de mecanismos de atención prioritaria para mantener la continuidad de los servicios mientras se ejecutan procesos de transformación en la red de infraestructuras de la CSS.

El comité trabajará de forma ad honorem y está conformado por ingenieros con experiencia en diversas áreas estratégicas, varios de ellos con trayectoria profesional en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Según la CSS, el grupo reúne conocimientos en especialidades como estructuras, mantenimiento, electromecánica, geotecnia, aire acondicionado, confiabilidad operacional, costos y especificaciones técnicas.

El comité está integrado por los ingenieros Eduardo Ferro, Luis Alfaro, Fernando Guerra, César Saavedra, Carlos Fong, Abdiel Pérez, Heriberto Castillo y Lucas Halphen, quienes trabajarán junto con representantes de la administración de la CSS.

Por parte de la institución participarán Tania Jiménez, directora ejecutiva legal; Regina Donelson, asesora; Yariela de De Sanctis, directora ejecutiva nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo; Rogelio Gordon, subdirector general; y Dino Mon Vásquez, director general de la entidad.

La conformación de este equipo se produce en medio de los esfuerzos que adelanta la CSS para atender las condiciones de infraestructura de hospitales, policlínicas y otras instalaciones de salud a nivel nacional, así como para fortalecer los programas de mantenimiento y planificación de futuras inversiones.

En el comunicado, el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, señaló que la intención es avanzar en soluciones que permitan mejorar las condiciones de las instalaciones y garantizar una mayor confiabilidad en los servicios que recibe la población.

La entidad indicó que la creación de este comité forma parte de una estrategia orientada a modernizar la infraestructura de salud pública, fortalecer la capacidad de respuesta institucional y promover instalaciones más seguras, eficientes y sostenibles para los usuarios del sistema.

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