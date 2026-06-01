Retenes, Linces y más personal: las estrategias que aplica la Policía frente a la ola de violencia en zonas críticas

Las áreas identificadas como prioritarias por la Policía incluyen Colón, San Miguelito, la Zona Policial Metropolitana, Alcalde Díaz, Don Bosco, Tocumen, Las Mañanitas, Pedregal, San Joaquín, Juan Díaz, San Pedro y Pacora.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional mantiene un despliegue reforzado en distintos puntos del país como parte de una estrategia de control territorial focalizado que busca reducir los delitos asociados al microtráfico, narcotráfico, pandillas y otros hechos violentos detectados en zonas específicas de alta incidencia.

El director nacional de Operaciones de la Policía Nacional, Marco Rodgers, explicó que la institución inició este año una ofensiva frontal contra la delincuencia luego de detectar un incremento de hechos delictivos durante los meses de marzo y abril.

Según detalló, en ese período fueron identificadas cinco zonas con altos niveles de incidencia criminal. Posteriormente, durante mayo, se sumaron otras dos áreas, lo que llevó a fortalecer las operaciones mediante la implementación del denominado control territorial focalizado.

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Para ejecutar esta estrategia, la Policía realizó ajustes internos dirigidos a aumentar la capacidad operativa. Entre las medidas adoptadas estuvo la unificación de horarios de servicio a nivel nacional, lo que permitió concentrar más agentes en los sectores priorizados.

Rodgers indicó que inicialmente se suspendieron vacaciones para incrementar temporalmente la presencia policial, aunque aclaró que esta medida no era sostenible a largo plazo. Posteriormente, a través del Ministerio de Seguridad, se gestionó el pago de vacaciones acumuladas a los agentes, permitiendo mantener una mayor disponibilidad de personal en las calles.

El funcionario aseguró que el aumento del pie de fuerza ha contribuido a reforzar la presencia policial y a mitigar diversas manifestaciones delictivas en las zonas intervenidas.

Las áreas identificadas como prioritarias por la Policía incluyen Colón, San Miguelito, la Zona Policial Metropolitana, Alcalde Díaz, Don Bosco, Tocumen, Las Mañanitas, Pedregal, San Joaquín, Juan Díaz, San Pedro y Pacora.

En el caso de Alcalde Díaz, Rodgers explicó que se han registrado incidentes relacionados con fracturas o divisiones dentro de grupos delincuenciales.

Mientras tanto, en otros sectores las autoridades han detectado conflictos asociados principalmente al microtráfico, narcotráfico y actividades de pandillas.

La selección de estas zonas responde a análisis realizados mediante mapas de calor que permiten identificar los puntos con mayor incidencia criminal y orientar allí los recursos operativos.

Como parte del reforzamiento de la seguridad, también se incrementó la participación de los motorizados Lince. Rodgers señaló que la unificación de turnos ha permitido agrupar más efectivos para conformar lo que denominó un "grupo de enjambre", desplegado específicamente en los sectores con mayores problemas de seguridad.

El director de Operaciones explicó que esta modalidad busca responder a una dinámica constante en la que los grupos delincuenciales cambian de ubicación cuando perciben la presencia policial.

Además, destacó que las motocicletas permiten una mayor efectividad en áreas complejas o de difícil acceso, como ocurre en varios sectores de San Miguelito, donde los patrullajes convencionales pueden enfrentar limitaciones por las características del terreno o la infraestructura urbana.

Otro de los componentes de la estrategia son los retenes y puntos de control instalados en diferentes sectores del país. Aunque reconoció que estas medidas generan opiniones divididas entre la población, sostuvo que los resultados obtenidos respaldan su continuidad.

Rodgers explicó que la Policía ha comprobado que en algunos lugares la incidencia delictiva aumenta cuando los puntos de control son retirados, razón por la cual se mantienen en zonas específicas.

"Estos puntos de control nos han permitido identificar personas que son requeridas por las autoridades competentes", afirmó.

Según indicó, los retenes han facilitado la captura de individuos buscados por distintos delitos, incluyendo personas que figuraban entre las más requeridas por las autoridades. Asimismo, han permitido decomisar armas de fuego y sustancias ilícitas.

El funcionario señaló que las estadísticas institucionales demuestran que estos operativos son efectivos, aunque la ubicación y los horarios de instalación deben variar constantemente para evitar que los delincuentes anticipen las acciones policiales.

Actualmente, la Policía Nacional cuenta con un pie de fuerza de aproximadamente 18 mil miembros, de los cuales alrededor de 16 mil agentes participan activamente en las diversas funciones operativas distribuidas en distintos horarios a nivel nacional.

La institución también ha identificado que el horario con mayor incidencia de delitos se concentra entre las 6:00 de la tarde y la medianoche, período durante el cual se han reforzado los patrullajes y dispositivos de seguridad.

Las acciones policiales forman parte de un esfuerzo interinstitucional que cuenta con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Uno de los principales objetivos de las operaciones continúa siendo el combate al microtráfico, actividad que las autoridades consideran un factor determinante en la generación de otros delitos.

"El microtráfico es el emprendimiento de estas pandillas, es como mueven su dinero", sostuvo Rodgers.

El funcionario explicó que las pandillas utilizan la venta de drogas al por menor como una de sus principales fuentes de financiamiento, razón por la cual la Policía ha concentrado una parte importante de sus recursos en combatir este fenómeno.

Como resultado de estas acciones, en los primeros cinco meses del año se han realizado más de 1,100 aprehensiones por actividades relacionadas con microtráfico, tanto en operaciones individuales como en investigaciones de mayor alcance desarrolladas en provincias y distritos como Coclé, Arraiján, Pacora, San Miguelito y Colón.

Además, la Policía reporta 62 aprehensiones por narcotráfico y 137 capturas por homicidio durante el mismo período.

Rodgers destacó que las investigaciones desarrolladas permiten presentar expedientes robustos ante las autoridades judiciales, lo que facilita que los implicados enfrenten condenas significativas mediante acuerdos de pena.

El director de Operaciones explicó que el consumo de drogas también está relacionado con delitos como hurtos y robos, ya que muchas personas recurren a estas conductas para obtener recursos con los que financiar su adicción.

Añadió que numerosos jóvenes terminan vinculados a pandillas y a la venta de sustancias ilícitas debido a factores como la deserción escolar, la falta de oportunidades y los problemas de desintegración familiar.

El funcionario instó a la población a denunciar los delitos y compartir información con las autoridades, señalando que el silencio favorece la propagación de las actividades criminales y limita la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad.

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