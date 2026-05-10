Toque de queda en Arnulfo Arias y Belisario Frías deja 174 detenidos

Ciudad de Panamá/Un total de 174 personas han sido detenidas por incumplir el toque de queda establecido en los corregimientos de Arnulfo Arias y Belisario Frías, en el distrito de San Miguelito este fin de semana.

La medida, implementada mediante el Decreto Alcaldicio N.° 06, restringe la circulación de personas y vehículos entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m., como parte de las acciones adoptadas por las autoridades para reforzar la seguridad en estos sectores.

Omar del Cid, subcomisionado de la Policía Nacional, explicó a TVN Noticias que entre los detenidos se contabilizan 17 menores de edad. Agregó que solo este sábado 9 de mayo fueron aprehendidas 49 personas por incumplir la disposición.

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Además, indicó que las personas detenidas han sido remitidas a las autoridades competentes para establecer las sanciones correspondientes. Señaló también que en sectores como Torrijos Carter y Cerro Cocobolo es donde más se han detectado personas incumpliendo el decreto.

Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán en ambos corregimientos para garantizar el cumplimiento de la medida.

Con información de Nicanor Alvarado.