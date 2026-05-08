Segundo fin de semana de toque de queda en San Miguelito: refuerzan operativos y vecinos respaldan la medida

El subcomisionado y jefe de la zona policial de San Miguelito, Javier Batista, aseguró que durante el primer fin de semana de aplicación fueron aprehendidas 125 personas, entre ellas 115 adultos y 10 menores de edad.

San Miguelito/El toque de queda impuesto en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias entra en su segundo fin de semana bajo un escenario marcado por operativos policiales reforzados y denuncias constantes de violencia en las comunidades.

La medida, establecida mediante el decreto alcaldicio número 06, restringe la circulación de personas y vehículos entre las 10:00 de la noche y las 4:00 de la mañana. Según las autoridades, el objetivo es reducir los hechos delictivos en dos de los sectores con mayor incidencia criminal dentro del distrito de San Miguelito.

El subcomisionado y jefe de la zona policial de San Miguelito, Javier Batista, aseguró que durante el primer fin de semana de aplicación fueron aprehendidas 125 personas, entre ellas 115 adultos y 10 menores de edad.

“Esperamos que en esta ocasión sean menos las personas aprehendidas, tomando en cuenta que el toque de queda ya ha sido anunciado por diversos medios”, señaló el oficial.

Batista explicó que las personas que permanezcan en la vía pública durante el horario restringido deberán justificar su presencia ante las unidades policiales desplegadas en el área. De no hacerlo, serán puestas a órdenes de las autoridades competentes y podrían enfrentar sanciones económicas.

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Para este segundo fin de semana, la Policía Nacional anunció un aumento en la presencia de unidades especializadas. El operativo incluye agentes de fuerzas especiales, control de multitudes, unidades motorizadas Lince y equipos tecnológicos como drones, cámaras corporales y sistemas de videovigilancia.

De acuerdo con las autoridades, el despliegue busca reforzar las acciones de seguridad en sectores golpeados por hechos violentos y enfrentamientos armados que mantienen preocupados a los residentes.

Algunos vecinos consideran que la medida era necesaria ante el aumento de la criminalidad. “Hay mucha criminalidad… es bueno el toque de queda. Debe ser para todos lados, no solo para San Miguelito”, comentó una residente del sector.

Otra moradora aseguró que en las noches se han vuelto frecuentes las escenas de violencia. “Hemos visto en la calle principal escenas y se escuchan balas cerca de los sectores. Ya uno no puede salir de noche”, expresó.

Mientras continúan los operativos, residentes esperan que las restricciones logren disminuir la violencia y devolver algo de tranquilidad a las comunidades afectadas.

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