Aduanas retiene cargamento de cigarrillos valorado en más de $900 mil en la Zona Libre de Colón

Durante la diligencia, los inspectores detectaron un total de 1,200 pacas de cigarrillos de distintas marcas. Según el informe preliminar, parte de la mercancía presentaba manchas visibles y varias cajas mantenían fechas de expiración correspondientes a los años 2021, 2022 y julio de 2026.

Colón/Un cargamento de cigarrillos valorado en aproximadamente $900 mil fue retenido por inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) durante una diligencia de verificación realizada en la Zona Libre de Colón.

La acción fue ejecutada por personal de la Zona Norte de la DPFA como parte de las labores de control y fiscalización aduanera que desarrolla la entidad para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el movimiento y almacenamiento de mercancías.

De acuerdo con la información oficial, la inspección se llevó a cabo tras una providencia emitida por la administración regional de Aduanas, que autorizó la revisión física de la carga.

Puedes leer: Colón registra primera muerte por dengue en 2026 en medio del aumento de casos

Durante la diligencia, los inspectores detectaron un total de 1,200 pacas de cigarrillos de distintas marcas. Según el informe preliminar, parte de la mercancía presentaba manchas visibles y varias cajas mantenían fechas de expiración correspondientes a los años 2021, 2022 y julio de 2026.

Ante las irregularidades observadas, las autoridades procedieron con la retención inmediata del cargamento, en cumplimiento de la normativa aduanera vigente.

La mercancía quedó bajo custodia de la empresa involucrada mientras avanzan los trámites administrativos y legales correspondientes, según los procedimientos establecidos por Aduanas.