Imputan cargos por peculado al exrepresentante del PRD Carlos Pérez Herrera

La audiencia se extendió por cerca de una hora y surge a raíz de una denuncia presentada, por los posibles malos manejos en los fondos de descentralización de dicha junta.

Panamá/El exrepresentante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, fue imputado por el delito de peculado durante una audiencia de control de garantías en la que también se le impusieron medidas cautelares de reporte periódico dos veces al mes, impedimento de salida del país y prohibición de acercarse a la junta comunal.

La audiencia se extendió por cerca de una hora y surge a raíz de una denuncia presentada por la actual administración de la junta comunal, encabezada por Serena Vamvas, por los posibles malos manejos en los fondos de descentralización de dicha junta, específicamente sobre los fondos transferidos al Programa de Desarrollo Integral Sostenible (PDIS).

Con esta decisión judicial, la Fiscalía contará con un periodo de seis meses para continuar las investigaciones, mientras la defensa podrá presentar pruebas relacionadas con el caso.

Ante esta decisión, la asesora legal de la junta comunal de San Francisco indicó que apelará dichas medidas.

De acuerdo con Pérez Herrera, la investigación gira en torno a un monto aproximado de 59 mil dólares.

“Hemos atendido una diligencia solicitada por el juzgado, donde estamos respondiendo a las denuncias presentadas por la junta comunal de San Francisco en contra de mi persona. Se ha dictaminado un periodo para presentar pruebas para aclarar nuestra situación”, manifestó el exrepresentante tras concluir la audiencia.

Pérez Herrera, miembro del Partido Revolucionario Democrático, también aseguró que ha mantenido colaboración con las autoridades durante el proceso de investigación.

“En todo momento, y quiero dejarlo claro, hemos colaborado con la Fiscalía, por eso no hay ningún tipo de detención. Sí nos han dicho que no podemos salir del país y reportarnos periódicamente”, expresó.

El exfuncionario insistió en que utilizará el tiempo otorgado por el tribunal para sustentar su defensa y responder a los señalamientos presentados en su contra.

“Vamos a tener tiempo para poder aclarar toda la situación que se ha dado sobre la denuncia presentada (…) no vamos a escabullirnos”, sostuvo.

Con información de Jocelyn Mosquera.