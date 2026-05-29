Probeis Kids 2026| Calendario y más detalles del nuevo torneo de béisbol infantil en Panamá

El certamen se llevará a cabo en tres campos de juego distribuidos en dos instalaciones deportivas.

Panamá/El béisbol infantil en Panamá se reaactiva este sábado 30 de mayo con Probeis Kids, un torneo protagonizado por niños dispuestos a dar lo mejor de sí mismos en un ambiente donde se conjugarán la camaradería y el deseo de triunfar.

Un total de 16 equipos, divididos en dos grupos de ocho conjuntos cada uno, participarán del certamen. Esos elencos representan a franquicias de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis), academias y sectores de varios puntos del país.

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Los grupos llevan por nombre Este y Oeste. Los equipos participantes son los siguientes:

Águilas Metropolitanas Federales De Chiriquí Nacionales Kids Vikingos Dragons MVP Leña Roja De Coclé Bucaneros De Coclé Linces De Rio Hato Harpías De Darién Potros De Pacora Emperadores De Panamá Norte Cardenales De Los Andes #2 Fénix De Curundú Detroit Del Norte Lobos De Cerro Viento Best Academy

Los partidos se realizarán en tres campos de juegos divididos en dos instalaciones deportivas. Estos son el Complejo Deportivo MVP Sport City, que dispone de dos terrenos, y la Academia Mariano Rivera en La Chorrera.

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Sistema de competencia

Del 30 de mayo al 3 de junio se llevará a cabo la etapa preliminar en la que los equipos se enfrentarán a los rivales de su grupo. Serán ocho partidos por jornada y varios de ellos iniciarán simultáneamente.

Los cuatro primeros puestos de cada grupo avanzarán a las series divisionales que se llevarán a cabo el jueves 4 de junio. Estas constan de dos juegos por grupo a partido único. El primero del Este enfrentará el cuarto de su agrupación y el segundo ante el tercero. Lo mismo será para los colectivos del Oeste.

De cada encuentro en las series divisionales saldrán cuatro ganadores que competirán en las semifinales el viernes 5. Los dos colectivos que salgan airosos de esta instancia disputarán la final al día siguiente.

El equipo campeón del torneo será el representante de Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026 que se llevará a cabo en Curazao.

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Calendario

A continuación presentamos el calendario de partidos de Probeis Kids 2026. Serán 47 encuentros en total, desde el día inaugural hasta la final.