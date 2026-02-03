Serie de las Américas 2026| Panamá: Águilas Metropolitanas están listas para defender el título

La segunda versión de ese torneo regional se llevará a cabo en Venezuela del 5 al 13 de febrero.

Panamá/Las Águilas Metropolitanas completaron su preparación en Panamá antes de viajar a Venezuela para competir en la segunda versión de la Serie de las Américas donde llegará con la intención de revalidar el campeonato obtenido hace un año en la primera edición de ese certamen regional.

Rubén Rivera, manager de las Águilas Metropolitanas, informó que la delegación viajará este miércoles 4 de febrero a Venezuela, sede del torneo que se disputará del 5 al 13 de febrero, con el plantel preparado para afrontar la competencia, aunque con algunos aspectos aún por definir.

El dirigente señaló que el equipo se encuentra "listo para la batalla" y destacó el buen ánimo del grupo, al asegurar que los jugadores están "bien motivados" de cara al certamen. En cuanto al proceso de preparación, reconoció que el tiempo fue limitado, pero consideró que se cumplió con el trabajo necesario. "No hubo mucho tiempo, pero se hizo lo que se pudo", expresó.

Rivera admitió que la conformación final del cuerpo de lanzadores y algunas decisiones en la receptoría todavía no están cerradas. Indicó que el cuerpo técnico maneja varias opciones, aunque prefirió no adelantar definiciones.

"Ya más o menos sabemos lo que vamos a hacer, pero todavía no vamos a tirar nada al aire", comentó.

Sobre los objetivos del equipo panameño en la Serie de las Américas, el manager fue claro al señalar que la meta principal es competir al máximo nivel. "Queremos hacer el mejor trabajo posible para dejar a Panamá en alto, llegar lo más lejos que podamos y hacer un buen papel", afirmó.

Las Águilas Metropolitanas partirán rumbo a Venezuela con la base del roster definida y a la espera de ultimar detalles en su rotación de lanzadores, con la mira puesta en representar dignamente al país en el torneo continental. La representación panameña debutará el jueves 5 de febrero ante el conjunto venezolano en un partido programado para disputarse en el Estadio Monumental de Caracas a las 7:30 p.m.

En 30 de enero de 2025, el equipo aguilucho obtuvo para Panamá el título de campeón de la Serie de las Américas en la primera versión del certamen realizado en Nicaragua.

Roster de las Águilas Metropolitanas

Lanzadores

Antonio Teidín Frías

Darío Agrazal

Kevin Rodríguez

Hugo Villalobos

Luis Machuca

Olmedo Quezada

Rafael Rodríguez

Bryan Cáceres

Gilberto Chu

Luis Escobar

Heitor Tokar

Jorge Quiel

Jorge Bautista

Receptores

Robert Mullen

Carlos Sánchez

Cuadro interior

Brainer Bonaci

Carlos Quiroz

Gabriel Noriega

Héctor Rayo

Edgard Muñoz

Jason Patterson

Isaías Velásquez

Jardineros

David Rodríguez

Carlos Mosquera

Eduardo Vaughan

Ariel Serrano

José Mordock

Juan Diego Alonso

Staff

Manager: Rubén Rivera

Coach de pitcheo: Alberto Acosta

Coach de tercera base: Rodrigo Orozco

Coach de la banca: Claudino Hernández

Coach de primera base: Rodrigo Orozco Jr.

Bullpen/ asistente: Kevin Cárcamo

Trainer: Abel Reyes

Clubby: Gregorio Estrada

Gerente: César Wong

Doctor: Edilberto Arjona

Umpire: Alejandro Pecero

Probeis: David Salayandía

Prensa: Ángel Valdés

Calendario de Panamá