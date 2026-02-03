Serie de las Américas 2026| Panamá: Águilas Metropolitanas están listas para defender el título
La segunda versión de ese torneo regional se llevará a cabo en Venezuela del 5 al 13 de febrero.
Panamá/Las Águilas Metropolitanas completaron su preparación en Panamá antes de viajar a Venezuela para competir en la segunda versión de la Serie de las Américas donde llegará con la intención de revalidar el campeonato obtenido hace un año en la primera edición de ese certamen regional.
Rubén Rivera, manager de las Águilas Metropolitanas, informó que la delegación viajará este miércoles 4 de febrero a Venezuela, sede del torneo que se disputará del 5 al 13 de febrero, con el plantel preparado para afrontar la competencia, aunque con algunos aspectos aún por definir.
El dirigente señaló que el equipo se encuentra "listo para la batalla" y destacó el buen ánimo del grupo, al asegurar que los jugadores están "bien motivados" de cara al certamen. En cuanto al proceso de preparación, reconoció que el tiempo fue limitado, pero consideró que se cumplió con el trabajo necesario. "No hubo mucho tiempo, pero se hizo lo que se pudo", expresó.
Rivera admitió que la conformación final del cuerpo de lanzadores y algunas decisiones en la receptoría todavía no están cerradas. Indicó que el cuerpo técnico maneja varias opciones, aunque prefirió no adelantar definiciones.
"Ya más o menos sabemos lo que vamos a hacer, pero todavía no vamos a tirar nada al aire", comentó.
Sobre los objetivos del equipo panameño en la Serie de las Américas, el manager fue claro al señalar que la meta principal es competir al máximo nivel. "Queremos hacer el mejor trabajo posible para dejar a Panamá en alto, llegar lo más lejos que podamos y hacer un buen papel", afirmó.
Las Águilas Metropolitanas partirán rumbo a Venezuela con la base del roster definida y a la espera de ultimar detalles en su rotación de lanzadores, con la mira puesta en representar dignamente al país en el torneo continental. La representación panameña debutará el jueves 5 de febrero ante el conjunto venezolano en un partido programado para disputarse en el Estadio Monumental de Caracas a las 7:30 p.m.
En 30 de enero de 2025, el equipo aguilucho obtuvo para Panamá el título de campeón de la Serie de las Américas en la primera versión del certamen realizado en Nicaragua.
Roster de las Águilas Metropolitanas
Lanzadores
- Antonio Teidín Frías
- Darío Agrazal
- Kevin Rodríguez
- Hugo Villalobos
- Luis Machuca
- Olmedo Quezada
- Rafael Rodríguez
- Bryan Cáceres
- Gilberto Chu
- Luis Escobar
- Heitor Tokar
- Jorge Quiel
- Jorge Bautista
Receptores
- Robert Mullen
- Carlos Sánchez
Cuadro interior
- Brainer Bonaci
- Carlos Quiroz
- Gabriel Noriega
- Héctor Rayo
- Edgard Muñoz
- Jason Patterson
- Isaías Velásquez
Jardineros
- David Rodríguez
- Carlos Mosquera
- Eduardo Vaughan
- Ariel Serrano
- José Mordock
- Juan Diego Alonso
Staff
- Manager: Rubén Rivera
- Coach de pitcheo: Alberto Acosta
- Coach de tercera base: Rodrigo Orozco
- Coach de la banca: Claudino Hernández
- Coach de primera base: Rodrigo Orozco Jr.
- Bullpen/ asistente: Kevin Cárcamo
- Trainer: Abel Reyes
- Clubby: Gregorio Estrada
- Gerente: César Wong
- Doctor: Edilberto Arjona
- Umpire: Alejandro Pecero
- Probeis: David Salayandía
- Prensa: Ángel Valdés
Calendario de Panamá
- Jueves 5 de febrero de 2026: vs Venezuela (Estado Monumental/ 7:30 p.m. )
- Viernes 6 de febrero de 2026: vs Curazao (Estadio Forum La Guaira/ 4:30 p.m.)
- Domingo 8 de febrero de 2026: vs Colombia (Estadio Monumental/ 1:30 p.m.)
- Lunes 9 de febrero de 2026: vs Nicaragua (Estadio Monumental/ 7:30 p.m.)
- Martes 10 de febrero de 2026: vs Cuba (Estadio Monumental/1:30 p.m.)
- Miércoles 11 de febrero de 2026: vs Argentina (Estadio Monumental/ 1:30 p.m.)