EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Los Santos vs Panamá Oeste: partido de la jornada 2 del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La segunda jornada del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor está en marcha y uno de los partidos que la componen es el que protagonizan Los Santos y Panamá Oeste, que se disputa en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera y que se transmite por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones han sido anunciadas y las presentamos a continuación

Los santeños perdieron en su debut ante Coclé en un partido reñido, que terminó por 2 carreras a 1, y se extendió a 12 entradas. Por lo tanto buscarán el triunfo para nivelar su récord.

Por su parte, los 'Vaqueros' tratarán de ganar su segundo encuentro consecutivo tras mostrar contundencia en su debut ante Herrera.

Sigue las acciones de este encuentro a través de este minuto a minuto. Además informaremos de lo que ocurra en los siguientes juegos:

Chiriquí Occidente vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.)

Bocas del Toro vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula/ 7:00 p.m.)

Chiriquí vs Darién (Estadio de Metetí/ 7:00 p.m.)

Veraguas vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera/ 7:00 p.m.)

La jornada comenzó con la victoria de Herrera ante Panamá Este, por 3 carreras a 2, en un juego realizado en el estadio Rod Carew.

Jornada anterior

Veraguas 8-0 Panamá Este

Los 'Indios' veragüenses 'pintaron de blanco' a Panamá Este, por 8 carreras a 0, en el primer partido de una doble cartelera que se realizó en el estadio Rod Carew.

Israel Mendoza propinó siete ponches, dio cuatro bases por bolas y toleró cuatro incogibles en siete entradas para ser el lanzador ganador.

La derrota se la apuntó Brian Gavidia.

Miguel Atencio conectó cuatro hits en cinco turnos, anoto tres carreras y empujó una por Veraguas. Además Adolfo Reina pegó un cuadrangular solitario en la parte alta del quinto episodio.

Bocas del Toro 3-9 Panamá Metro

Cuatro carreras, en la parte baja del octavo episodio, sellaron el triunfo de los metropolitanos sobre los 'Tortugueros' bocatoreños en el juego de fondo de la doble cartelera que se llevó a cabo en el estadio Rod Carew.

Kevin Rodríguez fue el lanzador ganador en los que toleró dos incogibles, dio dos ponches en dos entradas y un tercio.

Alain Pérez cargó con el descalabro en los que permitió cuatro hits y tres anotaciones.

Emmanuel Forde bateó de 4-3 con una carrera anotada y una remolcada por Panamá Metro. Keith Hernández de 3-2 con una impulsada y Robert Mullen de 2-1, un cuadrangular, dos anotadas y tres empujadas.

Por Bocas del Toro, Joshwan Wright de 4-2. Héctor Rayo de 5-2 con una carrera anotada y una remolcada y Yeremy Lezcano de 5-2 con una impulsada.

Chiriquí Occidente 0-10 Darién (Finalizado en 7 episodios)

Las 'Harpías' darienitas mostraron contundencia en el Estadio de Metetí con un triunfo sobre los occidentales por abultamiento de carreras en siete episodios.

Darién tomó el control del juego con seis anotaciones en la parte baja del segundo episodio.

Luis Ramos limitó a la ofensiva rival a cuatro hits, propinó siete ponches y una base por bola en siete entradas para acreditarse el triunfo.

Víctor Acosta se llevó la derrota al tolerar cuatro incogibles y cinco anotaciones en una entrada y dos tercios.

Jonathan Polo pegó de 4-2 y anotó una carrera por Darién. Jean Carrillo de 4-2 con dos anotadas y Carlos Mosquera de 4-2 con una anotada y tres empujadas.

Por Chiriquí Occidente, Andrés Araúz de 3-3 y Víctor Del Castillo de 3-1.

Los Santos 1-2 Coclé (Finalizado en 10 episodios)

Los coclesanos inclinaron la balanza a su favor, en la parte baja de la décima entrada, para vencer a los santeños en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Davis Romero propinó cuatro ponches en tres entradas para acreditarse el triunfo. Él relevó al abridor Fidencio Flores quien toleró tres hits y una carrera con 10 ponches propinados en siete episodios.

José Gómez se llevó la derrota al permitir un incogible y una carrera en dos entradas y un tercio.

Abel De León y Jorge García conectaron los dos imparables de Coclé en el juego.

Por Los Santos, Arturo Díaz de 4-1 con una carrera anotada. Emanuel Aldobán de 4-1 y Joaquín Cedeño de 4-1 con una remolcada.

Chiriquí 5-4 Colón (Finalizado en 12 episodios)

Jorge Rodríguez conectó el hit que remolcó la carrera que le dio el triunfo al equipo chiricano en 12 entradas frente a los 'Correcaminos' colonenses en la reapertura del estadio Roberto Mariano Bula.

Antes del partido se llevó a cabo la ceremonia de inauguración la que dilató el inicio del cotejo una hora más de lo programado.

Herrera 3-13 Panamá Oeste (Finalizado en 7 episodios)

Los 'Vaqueros' de Oeste se impusieron a los herreranos por abultamiento de carreras en siete episodios en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Randy Cuesta se apuntó la victoria luego de lanzar cinco episodios en los que permitió seis inatrapables y tres carreras, dio tres ponches y no otorgó bases por bolas. La derrota fue para Pedro González.

Mauricio Pierre conectó dos hits en tres turnos y anotó dos carreras por Panamá Oeste.