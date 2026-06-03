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Panamá vs República Dominicana reacciones| Tomás Rodríguez: "Se vienen partidos cmplicados en el Mundial y este triunfo nos genera confianza"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, partido amistoso previo al Mundial 2026, el sábado 6 de junio desde las 2:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá vs República Dominicana reacciones| Tomás Rodríguez: "Se vienen partidos cmplicados en el Mundial y este triunfo nos genera confianza" / TVMAX
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03 de junio 2026 - 22:22

Panamá/Palabras de Tomás Rodríguez, quien anotó uno de los goles en la victoria de la selección panameña, por 4 a 2, sobre República Dominicana en un partido amistoso previo al Mundial 2026, realizado en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

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