Mundial 2026| Autoridades estadounidenses advierten de estafas en entradas y productos alusivos al torneo

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Estados Unidos/Autoridades e investigadores alertan de que grupos de estafadores están aprovechando el interés por la Copa del Mundo 2026 en una avalancha de fraudes, incluidas páginas web falsas que se hacen pasar por canales oficiales de la FIFA para vender entradas fantasma.

Existe ya una amplia controversia en torno a la venta oficial de entradas del organismo rector del fútbol para el Mundial más grande de la historia, que comienza el 11 de junio con un formato ampliado de 48 selecciones y 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.

Como los elevadísimos precios de acceso dejan fuera a muchas personas, actores malintencionados están aprovechando la desesperación de los aficionados que buscan gangas fuera de los canales acreditados, utilizando técnicas que, según los expertos, representan la "nueva normalidad" para los grandes eventos.

El FBI advirtió la semana pasada sobre tres decenas de sitios web —con dominios como "fifa-ticket.live" y "fifaworldcup26.sale" — que se hacen pasar por el auténtico "fifa.com" para robar información personal o vender entradas y productos falsos.

La firma de ciberseguridad Group-IB, con sede en Singapur, informó de un engaño a una escala aún mayor, al identificar más de 4.300 dominios fraudulentos que se hacen pasar por afiliados a la FIFA y que se han registrado desde agosto, incluidos más de 300 operados por un único actor en lengua china.

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Muchos de estos sitios están inactivos, señalaron los investigadores, listos para activarse a medida que se acerque la competición.

"Los estafadores explotan la emoción de los aficionados, la disponibilidad limitada de entradas y el miedo a quedarse fuera, sabiendo que la gente puede bajar la guardia cuando una oportunidad se percibe como exclusiva o urgente", señaló Justin Miller, profesor asociado de estudios cibernéticos en la Universidad de Tulsa, a la AFP.

"Los ciberdelincuentes siguen la atención, la urgencia y el dinero, y el Mundial se sitúa en la intersección de los tres", añadió Miller.

El experto indicó que los sitios que imitan a los oficiales muestran que los ciberdelincuentes, cada vez más sofisticados, consideran que "es más fácil imitar la confianza que vulnerar la seguridad".

Los sitios se parecen mucho a fifa.com, con la marca oficial de la Copa del Mundo y del socio de pagos Visa.

Interfaces complejas permiten a los usuarios explorar las ofertas de partidos, hacer sus selecciones y avanzar hasta el pago.

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- Ofertas de empleo falsas -

La AFP examinó decenas de anuncios ya inactivos en Facebook, en varios idiomas, que dirigían a los usuarios a páginas de entradas fraudulentas como "fifa.house".

La empresa de ciberseguridad Bitdefender, con sede en Rumania, también afirmó haber detectado 55 campañas publicitarias fraudulentas relacionadas con el fútbol en las plataformas de Meta, incluidas promociones de coleccionables y productos falsos.

Meta ha empezado a desplegar ventanas emergentes de advertencia cuando los usuarios de Facebook buscan entradas y afirmó que desmanteló una red vinculada a sitios falsificados de la FIFA que promocionaban "contenido de apuestas falso".

Algunos sitios de estafa tienen como objetivo a personas que buscan empleo, prometiendo reuniones con empleados del Mundial cuyos nombres y fotos fueron extraídos de LinkedIn.

"Alguien está usando mi nombre y mi foto de forma fraudulenta", escribió uno de los empleados en LinkedIn en abril.

El fraude fuera de Internet también parece ir en aumento. La policía de Toronto dijo el lunes que confiscó más de 16.000 camisetas y banderas de fútbol falsas, junto con dos trofeos falsificados.

Las autoridades de los tres países anfitriones han instado a los aficionados a comprar en fuentes verificadas, comprobar las direcciones web y desconfiar de las ofertas llamativas en redes sociales.